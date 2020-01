Ρουκέτες έπληξαν αμερικανική βάση στο Ιράκ

Συναγερμός σήμανε και πάλι στο Ιράκ, όπου μέσα σε λίγες μόνο ημέρες επαναλήφθηκε το σκηνικό ρίψης ρουκετών κοντά σε αμερικανική βάση. Το σκληρό «πόκερ» συνεχίζεται ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με τις απειλές να μην έχουν σταματημό.

Ρίψη τουλάχιστον δύο ρουκετών σημειώθηκε στη βάση Taji, στα βόρεια του Ιράκ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για βάση στην οποία βρίσκεται σημαντικός αριθμός Αμερικανών στρατιωτών, γεγονός που την καθιστά στόχο για τις υποστηριζόμενες από το Ιράν σιιτικές μονάδες μαχητών.

Την επίθεση επιβεβαίωσε αξιωματούχος του ιρακινού στρατού. Όπως αναφέρουν ξένα ΜΜΕ, είναι πιθανό το χτύπημα να προέρχεται από το Ιράν, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Η είδηση περί νέας επίθεσης κάνει τον γύρο των μεγαλύτερων δικτύων ανά τον κόσμο προκαλώντας ζωηρό προβληματισμό για το μέλλον των διεθνών ισορροπιών.

#BREAKING At least one rocket hits near Iraq base hosting US forces: police pic.twitter.com/5yuIXrrOkz

— AFP news agency (@AFP) January 14, 2020

Το σκηνικό ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επιτεινεί την αγωνία της διεθνούς κοινότητας. Πριν από μία – περίπου – εβδομάδα η Τεχεράνη εκτόξευε 22 πυραύλους σε ιρακινές βάσεις που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός.

Μετά τις επιθέσει εκείνες δύο ρουκέτες έπληξαν την Πράσινη Ζώνη στη Βαγδάτη, την αυστηρά φυλασσόμενη και οχυρωμένη περιοχή όπου στεγάζονται οι ξένες πρεσβείες και κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ άλλων η αμερικανική πρεσβεία.ΗΠΑ: Η επίθεση εναντίον του Σουλεϊμανί ήταν νόμιμη

Στο μεταξύ, οι Ρεπουμπλικανοί των ΗΠΑ υπεραμύνονται καθημερινά της απόφασης του κυβερνητικού επιτελείου για την εξόντωση του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί.

Την ίδια στιγμή, η ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς για τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί συνεχίζεται.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σαφώς είχε την εξουσία να σκοτώσει τον Κασέμ Σουλεϊμανί», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Ουίλιαμ Μπαρ.

Όπως τόνισε, ο Λευκός Οίκος ο πλανητάρχης είχε διαβουλεύσεις με το υπουργείο του πριν από την επιδρομή εναντίον του Ιρανού στρατιωτικού διοικητή.

Ο Μπαρ τόνισε σε δημοσιογράφους ότι ο Σουλεϊμανί ήταν ένας «νόμιμος στρατιωτικός στόχος» και πως η επιδρομή ήταν μια «νόμιμη ενέργεια αυτοάμυνας».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ο στρατηγός αποτελούσε επικείμενη απειλή για τις ΗΠΑ, επισήμανε όμως ότι αυτό δεν είναι σημαντικό δεδομένου του παρελθόντος του.Στα ύψη η κόντρα ΗΠΑ – Ιράν: Νέες κυρώσεις επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ στην Τεχεράνη

Οξύνεται η κόντρα ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, με τις ΗΠΑ να έχουν ανακοινώσει νέες κυρώσεις.

Οι νέες κυρώσεις θα αφορούν σε οκτώ υψηλόβαθμους αξιωματούχους, οι οποίοι «επωφελήθηκαν από την αποσταθεροποίηση της περιοχής και ενεπλάκησαν στις βαλλιστικές επιθέσεις της Τρίτης», σύμφωνα με τον Στίβεν Μνουσίν, Γραμματέα του Θησαυροφυλακίου των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο τόνισε ότι ο δολοφονηθείς Ιρανός στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί σχεδίαζε επιθέσεις σε βάρος αμερικανικών θέσεων στη Μέση Ανατολή.

«Είχαμε συγκεκριμένη πληροφόρηση για επιθέσεις σε αμερικανικές πρεσβείες» δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Από το 2015 έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε πάνω από 1.000 Ιρανούς, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς από τις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να ασκεί πίεση στο Ιράν ώστε να αλλάξει η συμφωνία για τα πυρηνικά.