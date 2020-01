Συντριβή Boeing: Παγκόσμια οργή μετά την κατάρριψη από ιρανικό πύραυλο – «Τραγικό λάθος, πού πάει ο κόσμος;»

Ολονυχτίες διεξάγονται σε Καναδά, Γερμανία, Ιράν και Ουκρανία – Οργισμένος κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους εκδηλώνοντας την απέραντη θλίψη του για το δυστύχημα – Οι αντιδράσεις μετά τη συντριβή συνεχίζονται

Το κύμα οργής ασυγκράτητο μετά τη συντριβή αεροσκάφους από ιρανικό πύραυλο που στοίχισε τη ζωή σε 176 ανθρώπους. Ο πόνος έκδηλος ανά τον κόσμο.

Εκατοντάδες άνθρωποι θρηνούν για τα θύματα που χάθηκαν στο Ιράν.

«Τα αδέρφια μου χάθηκαν», λέει με δάκρυα στα μάτια μια νεαρή γυναίκα που εκφράζει τη λύπη της για όλες τις οικογένειες των θυμάτων.

“Our children were killed in the sky … where do we go?”

Vigils are being held around the world for the 176 victims of the Ukranian airliner “unintentionally” shot down in Iran. pic.twitter.com/TzYsbKsZ2z

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 13, 2020

Ολονυχτίες στη μνήμη των θυμάτων διεξάγονται στον Καναδά, τη Γερμανία, το Ιράν και την Ουκρανία.

«Τραγικό λάθος», το μήνυμα που έχουν γράψει σε χαρτί σειρά συγκεντρωμένων μετά το πλήγμα προερχόμενο από το Ιράν.

«Τα παιδιά μας σκοτώθηκαν στον αέρα. Πού πάμε;», τα συγκλονιστικά λόγια γυναίκας με μαντίλα.

Οργισμένο εμφανίζεται πλήθος κόσμου απέναντι στην Τεχεράνη.

«Έχασα το δεύτερό μου χέρι, τον αδεφρό μου», δηλώνει ένας άλλος άνδρας.

Ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας, οι πολίτες όλου του κόσμου έχουν γίνει ένα, εκφράζοντας τον θυμό τους για το λάθος που έγινε και στοίχισε τόσο άδικα τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.

«Λυπάμαι που τόσοι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ακόμη τι έγινε», δηλώνει κάτοικος των Farne Islands, αναφερόμενη σε όσους εθελοτυφλούν.