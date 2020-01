Megxit: Τα μυστικά της οικογενειακής συνόδου υπό τη βασίλισσα για τον Χάρι και τη Μέγκαν

Πυρετωδώς ετοιμάζεται η βασιλική οικογένεια για την πρωτοφανή σύνοδο κορυφής για το Megxit στο Σάντριγκχαμ προκειμένου να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα την κρίση στα Βρετανικά Ανάκτορα μετά την απόφαση των Μέγκαν και Χάρι να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και να μοιράζουν το χρόνο τους μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Βορείου Αμερικής.



Βαθιά πληγωμένη από την απόφαση των Σάσεξ, η βασίλισσα Ελισάβετ προσέρχεται στη σημερινή σύνοδο προκειμένου να διευκρινιστεί το χρηματοοικονομικό μέλλον των Σάσεξ όπως και οι τίτλοι τους.



Τα θέματα που μπαίνουν στο τραπέζι είναι το θέμα διαμονής των Μέγκαν και Χάρι και κυρίως οι φόροι που θα επιβαρύνουν τους πολίτες όπως και το θέμα της ασφάλειάς τους, τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν ένα χρονικό διάστημα για να επιλυθούν.



Ο βρετανικός Τύπος αποκαλύπτει ότι ο πρίγκιπας Χάρι θα ακούσει σήμερα από τα χείλη της βασιλικής οικογένειάς ότι θα χρειαστούν πιθανότατα μήνες για να βρεθούν λύσεις που θα ανταποκρίνονται στην απόφαση του ζευγαριού.



Στο μεταξύ, όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα αναφερόμενη στα μυστικά της σημερινής κρίσιμης συνάντησης, ο πρίγκιπας Χάρι θα πρέπει να αποχωρήσει από το δωμάτιο όπου θα συσκέπτεται η βασιλική οικογένεια για να τηλεφωνήσει στη σύζυγό του Μέγκαν, ο σύζυγος της βασίλισσας Φίλιππος δεν θα είναι εκεί… και η σύνοδος πρέπει να τελειώσει εγκαίρως για το τσάι της Αυτού Μεγαλειότητας.

Το δωμάτιο όπου θα διεξαχθεί η κρίσιμη σύνοδος είναι το «Long Library», μία αίθουσα με μια τεράστια βιβλιοθήκη.

Βρίσκεται δίπλα στο αίθουσα μπιλιάρδου και είναι αρκετά μακριά από άλλα δωμάτια για να εγγυηθεί την ιδιωτικότητα της συνάντησης. Τα παράθυρα βλέπουν στους κήπους και η χαλαρωτική προοπτική μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η βασίλισσα καθώς κάθεται με τους εγγονούς, τον πρίγκιπα Κάρολο και τους βοηθούς τους, αντιμέτωπη με μία από τις βαθύτερες κρίσεις της βασιλείας της.

H Φιόνα Mακιλγουάμ, η νέα προσωπική γραμματέας των Σάσεξ, αναμένεται να είναι παρούσα στη σύνοδο κορυφής κορυφής Megxit.

Η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail» αναφέρει ότι o πρίγκιπας Χάρι είχε πέσει θύμα εκφοβισμού από τον αδερφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, κάτι που δεν μπορούσε να ανεχτεί με τίποτα η Μέγκαν.

Κι ενώ η Μέγκαν βρίσκεται με τον μικρό Άρτσι στο Βανκούβερ του Καναδά, πηγή που βρίσκεται κοντά στο ζεύγος Σάσεξ, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τάιμς» του Λονδίνου, επισημαίνει ότι η δούκισσα του Σάσεξ άσκησε έντονες πιέσεις στον σύζυγό της για να απομακρυνθεί από την βασιλική οικογένεια. Του είπε επίσης ότι ο αδερφός του τού κάνει bullying, κάτι που για την ίδια «δεν λειτουργεί».

«Η Μέγκαν θέλει να φύγει. Αυτός βρίσκεται υπό έντονη πίεση να επιλέξει. Είναι λυπηρό. Αγαπά τη βασίλισσα. Νομίζω ότι θα ραγίσει η καρδιά του εάν φύγει. Δεν νομίζω ότι αυτό θέλει πραγματικά», υποστηρίζει η πηγή που δεν κατονομάζεται.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. “After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, while continuing to fully support Her Majesty The Queen. It is with your encouragement, particularly over the last few years, that we feel prepared to make this adjustment. We now plan to balance our time between the United Kingdom and North America, continuing to honour our duty to The Queen, the Commonwealth, and our patronages. This geographic balance will enable us to raise our son with an appreciation for the royal tradition into which he was born, while also providing our family with the space to focus on the next chapter, including the launch of our new charitable entity. We look forward to sharing the full details of this exciting next step in due course, as we continue to collaborate with Her Majesty The Queen, The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and all relevant parties. Until then, please accept our deepest thanks for your continued support.” – The Duke and Duchess of Sussex For more information, please visit sussexroyal.com (link in bio) Image © PA Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) στις 8 Ιαν, 2020 στις 10:33 πμ PST



Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ εκφράζουν φόβους ότι η σύζυγος του κοκκινομάλλη Δούκα του Σάσεξ θα ανοίξει το στόμα της πιθανόν στη στενή της φίλη Όπρα, κατηγορώντας για σεξισμό και ρατσισμό τη βασιλική οικογένεια αμαυρώνοντας περαιτέρω την εικόνα του στέμματος.



Για την Αυτού Μεγαλειότητα, σήμερα, θα πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις ότι η επιχειρηματική αυτοκρατορία του Χάρι και της Μέγκαν που χτίστηκε γύρω από τον τίτλο του Σάσεξ δεν θα βλάψει τη βασιλική οικογένεια. Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πατέρας του πρίγκιπας Κάρολος αναμένεται να απορρίψουν την απαίτηση των Μέγκαν και Χάρι να έχουν αστυνομική προστασία την οποία θα πληρώνουν οι Βρετανοί φορολογούμενοι.