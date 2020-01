No pants subway: Χαμός στο Twitter για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Παντελόνι

Η ημέρα που ξεκίνησε ως πλάκα από τις ΗΠΑ και εξελίχθηκε σε διεθνή ημέρα που οι οπαδοί της την… τιμούν τα τελευταία 19 χρόνια σε όλο τον κόσμο

Για 19η χρονιά το επιβατικό κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε πολλές ακόμη μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο αντίκρισε ένα περίεργο θέαμα.

Ομάδες ατόμων, κυρίως νέων σε ηλικία, εμφανίστηκαν στους συρμούς του Μετρό φορώντας μόνο τα εσώρουχά τους για να γιορτάσουν και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα χωρίς Παντελόνι.

Things overheard during “No pants subway ride.”-That’s definitely human feces bro. You don’t have any open wounds on that thigh do you?-Let go of me!! I just want to touch her!! The lord commands it!!-Please don’t let me die like this. pic.twitter.com/cJdYq700Gc— Steve (@stevapalooza) January 13, 2020

Το μεσημέρι της Κυριακής ενθουσιασμένοι οι συμμετέχοντες έφτασαν στους σταθμούς του μετρό με έναν και μόνο στόχο: Να επιβιβαστούν, αψηφώντας τις τσουχτερές θερμοκρασίες, χωρίς το παντελόνι τους.

Η ημέρα χωρίς παντελόνι ξεκίνησε το 2002 από μία ομάδα κωμικών την «Improv Everywhere». Τότε στο πλαίσιο μίας φάρσας επτά άτομα επιβιβάστηκαν στους συρμούς χωρίς να φορούν το παντελόνι τους. Ωστόσο η πλάκα αυτή φαίνεται πως εξελίχθηκε σε μία διεθνή ημέρα που κρατάει 19 ολόκληρα χρόνια και φαίνεται να έχει… παρασύρει πολλές μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Οι συμμετέχοντες εμφανίζονται στις αποβάθρες μόνο με τα εσώρουχα από τη μέση και κάτω με τα φωτογραφικά κλικς να παίρνουν φωτιά.

“No Pants Subway Ride” is also marked around the world.People take part in London where the annual event is called ‘No Trousers On The Tube Day’ pic.twitter.com/gUbvCUz0Av— AFP news agency (@AFP) January 14, 2019