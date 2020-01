Αντίστροφη μέτρηση για τη δίκη Τραμπ – Στην Γερουσία η παραπομπή του

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τη διαβίβαση στη Γερουσία των δύο άρθρων παραπομπής ενάντια στον Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την έναρξη της δίκης του αμερικανού προέδρου.

Σε ψηφοφορία που έληξε 228-193 υπέρ, το Σώμα ενέκρινε επίσης επτά Δημοκρατικούς της Βουλής που θα είναι «υπεύθυνοι» στη δίκη της Γερουσίας για τον Πρόεδρο Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, οι βουλευτές του Κογκρέσου Άνταμ Σιφ, Τζέρι Νάντλερ, Χακίμ Τζέφρις, Βαλ Ντέμινγκς, Τζέισον Κρόου, Ζόι Λόφγκρεν και Σύλβια Γκαρθία θα διατελέσουν ως διευθυντές στη δίκη της αποπομπής.

«Βρισκόμαστε εδώ σήμερα να περάσουμε ένα πολύ σημαντικό κατώφλι στην αμερικανική Ιστορία» τόνισε πριν από τη ψηφοφορία από το βήμα της Βουλής η Νάνσι Πελόζι.

Την ψηφοφορία ακολούθησε μια συζήτηση, στην οποία οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τον Τραμπ πως επιχείρησε να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του 2020, ζητώντας από την Ουκρανία να διερευνήσει τον πολιτικό του αντίπαλο – και τον πρώην αντιπρόεδρο – Τζο Μπάιντεν, και στη συνέχεια να παρακρατήσει κεφάλαια των ΗΠΑ στη χώρα.

«Με την παρακράτηση κεφαλαίων από την Ουκρανία σε αντάλλαγμα για ένα προσωπικό και πολιτικό όφελος, ο Τραμπ ξεπέρασε τα όρια. Δεν μας έδωσε καμία επιλογή» δήλωσε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Speaker Nancy Pelosi criticized President Trump on Wednesday as she named the managers for the Senate impeachment trial. “He’s been impeached forever,” she said. “They can never erase that.”

Οι προκαταρκτικές ενέργειες στη δίκη στην Γερουσία αναμένονται να ξεκινήσουν αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, Μιτς ΜακΚόνελ, η δίκη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα ξεκινήσει πιθανότατα την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου, ενώ τα «προκαταρκτικά στάδια», όπως η ορκωμοσία των γερουσιαστών ενώπιον του επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μπορεί να ολοκληρωθούν από τα τέλη αυτής της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον ΜακΚόνελ, και οι 53 Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές στηρίζουν το σχέδιό του, με βάση το οποίο οι βουλευτές-κατήγοροι και η υπεράσπιση του Τραμπ θα παρουσιάσουν αρχικά τα επιχειρήματά τους. Θα ακολουθήσουν γραπτές ερωτήσεις από τους γερουσιαστές και κατόπιν οι δύο πλευρές θα μπορούν να προτείνουν τους μάρτυρες που επιθυμούν να καταθέσουν.

Με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ, απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων (67 ψήφοι) στη Γερουσία προκειμένου να καθαιρεθεί από το αξίωμά του ο πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατήγγειλε σήμερα «απάτη» μετά την ανακοίνωση από τους Δημοκρατικούς της ομάδας των κατηγόρων, που θα είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της δίκης του με το αίτημα της καθαίρεσης ενώπιον της Γερουσίας.

«Άλλη μια απάτη ενορχηστρωμένη από τους Δημοκρατικούς που δεν κάνουν τίποτα» έγραψε σε ένα tweet λεπτά μετά τη συνέντευξη Τύπου της Νάνσι Πελόζι, της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Here we go again, another Con Job by the Do Nothing Democrats. All of this work was supposed to be done by the House, not the Senate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2020