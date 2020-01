Εκεχειρία τέλος στη Λιβύη – Το μήνυμα των δυνάμεων του Χαφτάρ

Μετά το ναυάγιο της συνάντησης στη Μόσχα μπαίνει και επίσημα τέλος στην εκεχειρία στην Λιβύη.

Όπως αναφέρει ο ελεγχόμενος από τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (LNA) λογαριασμός στο Twitter, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και Γενικός Διοικητής του LNA, Αγκίλα Σαλάχ Ίσσα Αλομπέιντυ έδωσε εντολή στον Στρατάρχη Χάφταρ να τερματίσει την προσωρινή κατάπαυση του πυρός στην περιοχή και να ξεκινήσει άμεσα τις πολεμικές επιχειρήσεις. Η εντολή αυτή δόθηκε πριν από περίπου 8 ώρες.

Commander in chief of the Libyan National Army, speaker of the House of Representatives Agila Salah Issa AlObaidy , orders the general commander of the Libyan National Army #Hafter to terminate the ceasefire and commence military operations immediately.#HoR #LNA #LNA #libya pic.twitter.com/mVxqvqotUL

— M.LNA (@LNA2019M) January 15, 2020