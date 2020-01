Τραγωδία στην Κίνα: Η γη «κατάπιε» λεωφορείο – Έξι νεκροί και 10 αγνοούμενοι (βίντεο)

Στο σημείο επικράτησε ο απόλυτος πανικός – Άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση

Έξι άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο και άλλοι 10 αγνοούνται στην πόλη Xining της βορειοδυτικής Κίνας, όταν ξαφνικά άνοιξε η γη και «κατάπιε» ένα λεωφορείο της γραμμής γεμάτο επιβάτες.

Εκτός από τους νεκρούς και τους αγνοούμενους, άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο επικράτησε ο απόλυτος πανικός, καθώς δεκάδες πεζοί ή πολίτες που περίμεναν στη στάση, πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να τρέχουν ουρλιάζοντας προς κάθε κατεύθυνση.

Ταυτόχρονια, οι πιο ψύχραιμοι και γενναίοι έσπευσαν να προσφέρουν τη βοήθειά τους, τραβώντας κυριολεκτικά στον αέρα τους επιβάτες του λεωφορείου που κρέμονταν στο κενό, καταφέρνοντας ωστόσο να κρατηθούν από διάφορα σημεία.

Δείτε το βίντεο που ανέβηκε στα social media από το σημείο της τραγωδίας:

