NASA: Η πρώτη γυναικεία εξόρμηση στο διάστημα για το ’20

Η Τζέσικα Μέιρ και η Κριστίνα Κοχ βγήκαν εκ νέου στο διάστημα σήμερα για να αλλάξουν μια μπαταρία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Δείτε το βίντεο

Οι αστροναύτισσες της Nasa Τζέσικα Μέιρ και η Κριστίνα Κοχ βγήκαν εκ νέου στο διάστημα για να αλλάξουν μια μπαταρία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), στη δεύτερη 100% γυναικεία διαστημική έξοδο στην ιστορία.

Η πρώτη έξοδος των δύο γυναικών στις 18 Οκτωβρίου είχε χαιρετιστεί ως ένα αξιοσημείωτο γεγονός, καθώς οι περισσότερες από 200 έξοδοι κατά το παρελθόν περιελάμβαναν τουλάχιστον έναν άνδρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις είχε καλέσει για να τις συγχαρεί και να επαινέσει το κουράγιο τους.

Η δεύτερη έξοδός τους, σήμερα, πραγματοποιήθηκε χωρίς τυμπανοκρουσίες υπογραμμίζοντας τον χαρακτήρα ρουτίνας των επιχειρήσεων συντήρησης του ISS. Οι δύο αστροναύτισσες έπρεπε να αντικαταστήσουν τις παλιές μπαταρίες νικελίου-υδρογόνου με νέες ιόντων λιθίου, κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που επρόκειτο να διαρκέσει 6,5 ώρες.

Η έξοδος ξεκίνησε στις 13.35 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Seven hours into today’s spacewalk, @Astro_Jessica & @Astro_Christina are heading back inside the @Space_Station’s Quest airlock. They have completed all of their scheduled tasks to upgrade batteries on the station, as well as one get-ahead task. Watch: https://t.co/CEsJrxByMF pic.twitter.com/AVu4BnrHRP

— NASA (@NASA) January 15, 2020