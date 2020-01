Έβρεξε στην Αυστραλία: Ελπίδα ζωής για τις πυρκαγιές και το τοξικό νέφος – Πανηγυρίζουν οι κάτοικοι

Βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε περιοχές της Αυστραλίας που υποφέρουν από τις γιγαντιαίες πυρκαγιές από τον Δεκέμβριο, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα.

«Καλές» βροχές καταγράφηκαν το πρωί στην Πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας (νοτιοανατολικά), όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα μέτωπα, ανέφερε η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία.

Στη γειτονική Πολιτεία Βικτόρια, εκδηλώθηκαν καταιγίδες από χθες βράδυ συμβάλλοντας να διαλυθούν οι τοξικοί καπνοί των πυρκαγιών, που προκαλούσαν ασφυξία στη Μελβούρνη από την αρχή της εβδομάδας. Το τοξικό νέφος καθυστερεί το αυστραλιανό τουρνουά Όπεν του τένις.

«Οι καταιγίδες βελτίωσαν την ποιότητα του αέρα στο μεγαλύτερος μέρος της Πολιτείας», διαβεβαίωσε η υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος στη Βικτόρια.

Οι κάτοικοι πάντως πανηγυρίζουν για την εμφάνιση των βροχών, ανεβάζοντας βίντεο στα social media:

Η αυστραλιανή μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν ως το Σαββατοκύριακο. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τις πιο παρατεταμένες βροχοπτώσεις αφότου άρχισε η κρίση των πυρκαγιών στη χώρα, τον Σεπτέμβριο.

Αν πράγματι συνεχιστούν οι βροχές, θα πρόκειται για τα «δώρα Χριστουγέννων, γενεθλίων, αρραβώνων, επετείων, γάμων και αποφοίτησης, όλα μαζί. Σταυρώνουμε τα δάχτυλα», ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της Νέας Νότιας Ουαλίας σε ανακοίνωσή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Αφότου ξέσπασε η κρίση των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αυστραλία τον Σεπτέμβριο, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 28 άνθρωποι και κατά εκτιμήσεις ένα δισεκατομμύριο ζώα, 2.000 σπίτια καταστράφηκαν, ενώ έκταση εμβαδού 100.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων — μεγαλύτερη από αυτήν της Νότιας Κορέας ολόκληρης — καλύπτεται πλέον από αποκαΐδια.

Περίπου 30 πυρκαγιές έκαιγαν ανεξέλεγκτες σήμερα στη Νέα Νότια Ουαλία, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της Πολιτείας.

Οι πυρκαγιές, που αποδόθηκαν στην παρατεταμένη ξηρασία του 2019 στην Αυστραλία, θεωρούνται άρρηκτα συνδεδεμένες με την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η κατάσταση σταδιακά θα επιδεινώνεται.