Γερμανός ΥΠΕΞ: Ο Χαφτάρ συμφώνησε για εκεχειρία στη Λιβύη

Ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός στην Λιβύη, δήλωσε πριν από λίγο ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας από τη Βεγγάζη, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το dpa, ο Χάικο Μάας μετέβη στη Λιβύη προκειμένου να πείσει τόσο τον Χαλίφα Χαφτάρ όσο και τον Φαγιέζ αλ Σάρατζ να συμμετέχουν στην Σύνοδο του Βερολίνου για την Λιβύη που έχει προγραμματιστεί να γίνει την προσεχή Κυριακή.

#BREAKING: General Khalifa Haftar has agreed to a ceasefire in Libya, says German Foreign Minister Heiko Maas after talks in Benghazi pic.twitter.com/yErh6DxKTi

