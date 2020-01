Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης απαντά στον Ερντογάν: Θα σας αναγκάσουμε να παραδοθείτε

Kαι ενώ το μεσημέρι στην επίσημη σελίδα του Εθνικού Στρατού της Λιβύης (LNA) στο Twitter, είχε ανακοινωθεί πως ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ θα συμμετάσχει την Κυριακή στη διάσκεψη του Βερολίνου, τις τελευταίες ώρες το κλίμα γίνεται και πάλι «πολεμικό» προφανώς και μετά τις ανακοινώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως θα στείλει στρατό στη Λιβύη, καθώς και σεισμογραφικό στις περιοχές που συμφώνησε με τον Σαράτζ.

Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, αναρτήθηκε μήνυμα του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Αγκίλα Σαλέχ, με το οποίο στρέφεται κατά της Τουρκίας. «Δεν θα επιτρέψουμε την Τουρκία να ελέγξει τη χώρα μας και θα τους αναγκάσουμε να παραδοθούν και να σηκώσουν τα χέρια τους» φέρεται να είναι η δήλωσή του, ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί.

Commander in chief of the Libyan National Army Counselor Saleh: We will not enable the #Turks to control our country and we will force them to surrender and raise their hands on #Tripoli. #Libya #HoR pic.twitter.com/K5mVY1xzKK

— M.LNA (@LNA2019M) January 16, 2020

Αργότερα αναρτήθηκε εικόνα με το έμβλημα του LNA με την επισήμανση : «Οι δυνάμεις έχουν φτάσει με ασφάλεια στις νέες θέσεις τους», κοινοποιώντας στην συνέχεια χάρτη με περιοχή από τα περίχωρα της Μισράτα που έχουν καταλάβει οι δυνάμεις του Χάφταρ.

#LNA forces have safely arrived to their new positions #Tripoli. pic.twitter.com/LlyVojHS8D

— M.LNA (@LNA2019M) January 16, 2020

Current reality pic.twitter.com/fWahguheml

— M.LNA (@LNA2019M) January 16, 2020

Οι ανακοινώσεις Ερνογάν

Νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ξεκινήσει εντός του 2020 σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις στις περιοχές που συμφώνησε με τη Λιβύη και να στείλει στρατό για να στηρίξει την κυβέρνηση Σάρατζ.

Όπως είπε ο Τούρκος πρόεδρος, η Άγκυρα αναμένεται να στείλει το σεισμογραφικό πλοίο Ορούτς Ρέις στην περιοχή για σεισμικές έρευνες.

«Με τη Λιβύη υπογράψαμε το μνημόνιο καθορισμού θαλάσσιων περιοχών ευθύνης. Στις περιοχές ανάμεσα σε Τουρκία και Λιβύη, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε έρευνα ή γεώτρηση ούτε να περάσει οποιοσδήποτε αγωγός χωρίς την έγκριση των δυο χωρών. Εντός του 2020 επιταχύνουμε τις διαδικασίες και ξεκινάμε τις έρευνες και γεωτρήσεις στις περιοχές αυτές. Αφού παραχωρηθούν οικόπεδα και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, το Ορούτς Ρέις θα πραγματοποιήσει εκεί σεισμικές έρευνες», δήλωσε συγκεκριμένα ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι Τουρκία στέλνει και στρατεύματα στη Λιβύη για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της κυβέρνησης που αναγνωρίζεται από την ΟΗΕ στην Τρίπολη.

Η Τουρκία στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις στην Λιβύη προς υποστήριξιν της αναγνωρισμένης διεθνώς κυβέρνησης της Τρίπολης, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, τρεις ημέρες πριν από την σύνοδο κορυφής του Βερολίνου με θέμα τη λιβυκή κρίση.

Από την Άγκυρα, ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα για να διασφαλίσει στην σταθερότητα στα νότιά της, περιλαμβανομένης της Λιβύης.

Η Άγκυρα έχει ήδη αναπτύξει δυνάμεις για να εκπαιδεύσει στρατεύματα της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης (ΚΕΕ), στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας που υπέγραψε πρόσφατα με την Λιβύη. Υπονομεύει τη Διάσκεψη;

Οι προκλήσεις Ερντογάν σημειωθηκαν λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της Διάσκεψης του Βερολίνου και ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για να κερδηθεί ένα σημαντικό στοίχημα. Το στοίχημα της επιβολής εκεχειρίας στην εμπόλεμη Λιβύη, όπου ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ έχει εισβάλει με τις δυνάμεις του καταλαμβάνοντας τη Σύρτη. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας δήλωσε ότι ο στρατάρχης Χάφταρ, διοικητής του δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, δεσμεύτηκε στην εφαρμογή εκεχειρίας στη χώρα.Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, συγκεκριμένα, ο Μάας δήλωσε για τον Χαφτάρ, μετά την αποτυχία στις συνομιλίες της Μόσχας: «Δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με την εκεχειρία, παρά το γεγονός ότι δεν υπέγραψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Μόσχα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό».Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι Χαφτάρ δεσμεύεται σε εκεχειρία στη χώρα, επιβεβαίωσε, ακόμη, με tweet το γερμανικό ΥΠΕΞ.«Ο στρατάρχης Χαφτάρ διατύπωσε την ετοιμότητά του να συμβάλει στην επιτυχία της Διάσκεψης της Λιβύης στο Βερολίνο και είναι πρόθυμος να συμμετάσχει», αναφέρει στο Twitter το γερμανικό ΥΠΕΞ, επικαλούμενο τον Μάας, που έκανε τις δηλώσεις αυτές έπειτα από συναντήσεις που είχε στη Βεγγάζη.Λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας Φάγιεζ αλ Σάρατζ είχε ανακοινώσει μέσω του γραφείου Τύπου του ότι θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη για τη Λιβύη που θα διεξαχθεί στο Βερολίνου.«Θα είμαστε παρόντες στο Βερολίνο» δήλωσε ο Σάρατζ κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης με μέλη του υπουργικού συμβούλιου του και άλλους αξιωματούχους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.Νέο χαστούκι στον Ερντογάν από το Παρίσι

Το μνημόνιο μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης της Τρίπολης στηλιτεύει εκ νέου η Γαλλία, τρεις ημέρες πριν από τη διεθνή διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη. «Η συμφωνία αυτή αποτελεί άμεση αμφισβήτηση των συμφερόντων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα της Κύπρου και της Ελλάδας, και δεν είναι σύμφωνη με το Δίκαιο της Θάλασσας», απαντά σχετικά η εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ της Γαλλίας.

Στην απάντησή της η εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι ο ΥΠΕΞ, Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, το είχε χαρακτηρίσει θέμα μείζονος ανησυχίας και επισημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράστηκε σαφέστατα για το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 και 13 Δεκεμβρίου. Επίσης, παρέπεμψε στην ανακοίνωση που είχε εκδοθεί μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Γαλλίας, Κύπρου και Ελλάδας στις 8 Ιανουαρίου.

Ερωτηθείσα αν θα συζητηθεί το θέμα του μνημονίου στη σύνοδο της Κυριακής, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας απάντησε ότι η διεθνής διάσκεψη για την ασφάλεια και την πολιτική κατάσταση στη Λιβύη, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου στο Βερολίνο, θα έχει ως στόχο την εδραίωση της διεθνούς συναίνεσης, που απαιτείται για μια βιώσιμη έξοδο από την κρίση στη Λιβύη και να θέσει τέλος στις εξωτερικές επιρροές, που τροφοδοτούν την κλιμάκωση της σύγκρουσης. Στην κατεύθυνση αυτή, εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Γαλλίας σε αυτή την πρωτοβουλία, έτσι ώστε η εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 12 Ιανουαρίου να οδηγήσει σε μια διαρκή κατάπαυση των εχθροπραξιών και να ξεκινήσει μια πραγματική πολιτική διαδικασία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και ένας διάλογος μεταξύ των μερών της Λιβύης, με τη βοήθεια της Αφρικανικής Ένωσης.

