Συρία: Μαίνονται οι μάχες στην Ιντλίμπ – Τουλάχιστον 39 νεκροί μέσα σε μία νύχτα

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε στις σφοδρές μάχες που σημειώθηκαν μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας και μαχητών φιλοτζιχαντιστικών δυνάμεων στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι χερσαίες αυτές συγκρούσεις με πυρά πυροβολικού κατά τις οποίες έγιναν και αεροπορικές επιδρομές σημειώνονται παρά την ανακωχή που ανακοινώθηκε στις 9 Ιανουαρίου από τη Μόσχα, την μεγάλη σύμμαχο της Συρίας, σε μια πρωτοβουλία που επιβεβαιώθηκε και από την Τουρκία, η οποία θα άρχιζε να ισχύει από την Κυριακή.

Από τους 39 νεκρούς, οι 22 πολεμούσαν στις τάξεις τζιχαντιστικών οργανώσεων και ανταρτών που αντιτίθενται στο συριακό καθεστώς και η πλειονότητα από αυτούς ανήκε στην Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ, πρώην πτέρυγα της Αλ Κάιντα στη Συρία, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

#SyriaSyrian Air Forces began their operation over southern Idlib yesterday. They sent some “gifts” to NATO-backed Al-Qeada terrorists.I wonder if Syrian Army will restore the offensive in SE Idlib axis or just focus on western Allepo in the following days. pic.twitter.com/ASKTDyMG1S— Eastern Lion 东方军事爱好者 🇨🇳🇸🇾🇾🇪🇮🇷🇷🇺 (@Sunkway_China) January 16, 2020

Οι 17 άλλοι νεκροί ήταν στρατιώτες των κυβερνητικών δυνάμεων ή συμμαχικών τους πολιτοφυλακών, διευκρίνισε ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Αμντελραχμάν.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους έθεσαν υπό τον έλεγχό τους ξανά δύο χωριά κατά την προέλασή τους προς την Μάαρετ αλ Νουμάν και βρίσκονται πλέον σε απόσταση επτά χιλιομέτρων από την πόλη αυτή στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Χθες, Τετάρτη, από αεροπορικά πλήγματα των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους 18 άμαχοι στην πόλη της Ιντλίμπ, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το Παρατηρητήριο. Η επαρχία της Ιντλίμπ αποτελεί ένα από τα τελευταία προπύργια των μαχητών, τα οποία δεν έχει θέσει ακόμη υπό τον έλεγχό της η Δαμασκός.

Από την σύγκρουση στη Συρία, η οποία άρχισε τον Μάρτιο του 2011 μετά την καταστολή από τη Δαμασκό των φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων, έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 380.000 άνθρωποι. Μεταξύ των νεκρών αυτών βρίσκονται περισσότεροι από 115.000 άμαχοι, ενώ ο πόλεμος στη χώρα έχει αναγκάσει εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να γίνουν πρόσφυγες.