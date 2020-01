Τουρκία : Επιστρέφει η Wikipedia, έπειτα από τρία χρόνια αποκλεισμού

Μεγάλη νίκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του λόγου αποτελεί το γεγονός ότι η Wikipedia είναι και πάλι διαθέσιμη στην Τουρκία, έπειτα από την απαγόρευση της πριν σχεδόν τρία χρόνια.

Οι αρχές αποκατέστησαν την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, έπειτα από απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

We’ve been blocked in Turkey for nearly 3 years. Today, the Turkish Supreme Court ruled the ban on @Wikipedia is unconstitutional. A tremendous victory for people in Turkey and for the right to knowledge. https://t.co/DspPuIROEQ

— Katherine Maher (@krmaher) December 26, 2019