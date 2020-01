Megxit: «Αντεπίθεση αγάπης» από τη Μέγκαν Μαρκλ μετά την γκρίνια στον Καναδά

Τα βασιλικά οφέλη (χρήματα, πολυτέλειες, τίτλους, υπηρέτες, μεγάλη ζωή και πολλά ακόμα), αλλά όχι τις υποχρεώσεις (συγκεκριμένο πρόγραμμα και εθιμοτυπικό, πρωτόκολο και εμφανίσεις σε εκδηλώσεις) που απορρέουν από τη βασιλική τους κληρονομιά, αποδέχονται ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, ωστόσο η «επανάσταση του γαλαζοαίματου ζευγαριού» δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από τον υπόλοιπο -απλό- κόσμο, ακόμα περισσότερο από την κοινωνία του Καναδά, όπου το ζεύγος (άραγε χαρακτηρίζεται ακόμα πριγκιπικό;) επιθυμεί να συνεχίσει τη διαβίωσή του.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ, μπροστά στο διαγραφόμενο σκάνδαλο, έδωσε τη συγκατάθεσή της στο ζεύγος… Μαρκλ, να ακολουθήσει τον δρόμο του, δηλαδή μία πορεία μακριά από βασιλικές υποχρεώσεις. Χάρι και Μέγκαν, ωστόσο, δεν πήραν τους δρόμους και τα πρακτορεία αναζήτησης δουλειάς, για να κερδίσουν με τον ιδρώτα τους την ανεξαρτησία τους από το στέμμα. Μπορεί να έγραψαν ιστορία με την κίνησή τους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σκέφτηκαν να αποχωριστούν τα προνόμια του βασιλικής σύνδεσης, καθώς η θέλησή τους να συνεχίσουν τη ζωή τους στον Καναδά, συνδέεται με ένα υπερμέγαρο στο νησί του Βανκούβερ, μεταφορικό μέσο υδροπλάνο για τις… βόλτες της Μέγκαν και βέβαια άπλετο χρήμα για να καλύπτουν κάθε «βασιλική» τους ανάγκη.

Όλα τα παραπάνω δεν γίνονται αποδεκτά από τους κατοίκους του Καναδά. Μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες στην χώρα και μάλιστα, φιλομοναρχική, η «Globe and Mail» με εκτενές δημοσίευμά της στέλνει μήνυμα στον Χάρι και την πρώην πρωταγωνίστρια του νομικού δράματος Suits πως το ζευγάρι δεν είναι καλοδεχούμενο στον Καναδά, πρώην βρετανική αποικία, μέλος της Κοινοπολιτείας, όπου η βασίλισσα Ελισάβετ είναι τυπικά η κεφαλή της χώρας.

Στο δημοσίευμα η εφημερίδα καλεί την καναδική κυβέρνηση να πει «όχι» στην διαμονή του λαμπερού ζευγαριού σε καναδικό έδαφος και τονίζει πως «ο Καναδάς δεν είναι κέντρο διερχομένων για όποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας αναζητά μια νέα ζωή εκτός Βρετανίας ενώ παραμένει μέλος της βασιλικής οικογένειας». «Είστε ευπρόσδεκτοι να μας επισκεφθείτε, αλλά για όσο παραμένετε ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο Καναδάς δεν μπορεί να σας επιτρέψει να έρθετε για να ζήσετε», αναφέρει το δημοσίευμα.

Το ερώτημα που τίθεται και που απασχολεί πολύ κόσμο, αφορά ακριβώς τους προβληματισμούς που θέσαμε παραπάνω. Πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται ο Χάρι και η Μέγκαν την ανεξαρτησία από το παλάτι; Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά τα «γαλαζοαίματα» έξοδά τους να καλύπτονται από τους φόρους των Βρετανών; Ή τόλμησαν να αξιώσουν την κάλυψη των εξόδων τους, ή έστω ενός μέρους εξ αυτών, από την κυβέρνηση του Καναδά, ήτοι από τους Καναδούς φορολογούμενους; Το τελευταίο αυτό σενάριο διαψεύστηκε από τον Καναδό υπουργό Οικονομικών, ωστόσο «έπαιξε» πολύ στα καναδικά ΜΜΕ και προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις στην κοινωνία.

Το δημοσίευμα συνέχισε την αναφορά του, γράφοντας πως, αν ο Χάρι και η Μέγκαν ήταν απλοί πολίτες θα ήταν καλοδεχούμενοι να ζήσουν στην χώρα, αλλά «αυτής της χώρας η μοναδική μοναρχία και η ευαίσθητη αλλά απαραίτητη θέση της στο συνταγματικό μας σύστημα, συνεπάγεται πως ένας βασιλικός κάτοικος – ο πρίγκιπας που είναι έκτος στην διαδοχή του θρόνου – δεν είναι κάτι που ο Καναδάς μπορεί να επιτρέψει. Αυτό σπάει ένα σιωπηλό συνταγματικό ταμπού».

«Η μοναρχία στον Καναδά είναι εικονική, οι βασιλείς μας δεν μένουν εδώ. Βασιλεύουν από απόσταση. Είναι στις καρδιές μας αλλά μακριά από τις εστίες μας», γράφει το δημοσίευμα και τονίζει, ειρωνικά, πως στον Καναδά δεν υπάρχουν τίτλοι όπως, «κόμης Σάσεξ του Ροζεντέιλ» ή «πρίγκιπας Χάρι του Πόιντ Γκρέι», όπου Ροζεντέιλ είναι μια από τις πιο ακριβές περιοχές στα περίχωρα του Τορόντο και το Πόιντ Γκρέι είναι πλούσια γειτονιά στο Βανκούβερ.

Η εφημερίδα καλεί την κυβέρνηση του Καναδά να ξεκαθαρίσει όλα τα παραπάνω στον δούκα και την δούκισσα του Σάσεξ, που όχι μόνο δεν επιθυμούν να αποποιηθούν τους τίτλους ευγενείας τους, αλλά έχουν δρομολογήσει σχέδιο με το brand «Royal Sussex» να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που θα τους αποφέρει μεγάλα κέρδη.Αντεπίθεση αγάπης από την Μέγκαν

Από την πλευρά της η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει μια «επίθεση αγάπης» στον Καναδά με συνεχόμενες επισκέψεις σε οργανώσεις που είτε προστατεύουν τα δικαιώματα των παιδιών είτε ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Λίγες ώρες μετά την επίσκεψη -έκπληξη στο Downtown Eastside Women’s Center στο Βανκούβερ, ένα κέντρο που παρέχει βοήθεια και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γυναίκες και παιδιά που έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή χρειάζονται άλλου είδους υποστήριξη, η Μέγκαν Μάρκλ συναντήθηκε με μέλη της ομάδας Justice for Girls που ασχολείται με θέματα κλιμματικής αλλαγής και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων του Καναδά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της οργάνωσης, η κλιμματική αλλαγή αποτελεί ένα «επείγον ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων» που επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες.

Η διευθύντρια του οργανισμού δήλωσε ότι ήταν τιμή της οργάνωσης που δέχθηκε την επίσκεψη της Μέγκαν Μαρκλ με την σύζυγο του πρίγκιπα Χάρι να ποζάρει χαμογελαστή δίπλα σε γυναίκες-μέλη της οργάνωσης σε μια προσπάθεια να δείξει ότι αφήνει πίσω της τους «πονοκεφάλους» από το Megxit.

Στα 10 εκατ. δολάρια ετησίως το κόστος… ανεξαρτησίας του Χάρι και της Μέγκαν

Προηγουμένως αναφερθήκαμε στο κόστος… ανεξαρτησίας του ζευγαριού. Πόσα δηλαδή χρειάζονται για να ζουν όπως ζουν ο Χάρι και η Μέγκαν. Με τις πιο «λακωνικές» προβλέψεις, τα παιδιά χρειάζονται κάποια εκατ. δολάρια τον χρόνο για να… αισθάνονται ανεξάρτητα. Τόσο κοστίζει στο παλάτι και στους Βρετανούς φορολογούμενους, το ζεύγος. Αν θα μειωθεί η συγκεκριμένη δαπάνη; Άδηλο. Προς το παρόν, πάντως, το ζεύγος Μαρκλ δεν δείχνει διάθεση να… ρίξει τα στάνταρ διαβίωσής του, καθώς θεωρεί δεδομένο ότι η ανεξαρτησία του θα επιτευχθεί στις βασιλικές επαύλεις, στα βασιλικά αεροπλάνα και στα βασιλικά δείπνα.

Ο Κρις Μάδερς, πάντως, πρώην αξιωματούχος στην Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP), ο οποίος εργάστηκε και στην φύλαξη υψηλών επισκεπτών στον Καναδά, δήλωσε πως η προστασία του εγγονού της βασίλισσας και της Αμερικανίδας συζύγου του θα μπορούσε να κοστίσει περισσότερο από 10 εκατ. δολάρια (Καναδά) ετησίως και πιο πολύ ακόμα και από την φύλαξη του πρωθυπουργού της χώρας. Ο ίδιος, τόνισε πως το υψηλό κόστος οφείλεται στο ό,τι η υπηρεσία θα πρέπει να δημιουργηθεί από το μηδέν, με συστήματα ασφαλείας και φράχτες προστασίας στην κατοικία που θα επιλέξουν να ζήσουν καθώς και σωματοφύλακες και οχήματα ενώ το κόστος θα επιβαρυνθεί έτι περαιτέρω, όταν το ζευγάρι ταξιδεύει και μάλιστα, στις περιπτώσεις που ο Χάρι και η Μέγκαν δεν ταξιδεύουν μαζί.Επιλογή της Μέγκαν ο Καναδάς

Γιατί απ’ όλες τις χώρες που συνδέονται με κάποιον τρόπο με το βρετανικό στέμμα, το ζεύγος Μαρκλ επέλεξε τον Καναδά ως χώρα της… ανεξαρτησίας του; Γιατί όχι την Αυστραλία, ή κάπου εντελώς εκτός… βασιλικής επιρροής; Σωστά μαντέψατε… Η επιλογή έγινε -φυσικά- από τη Μέγκαν Μαρκλ. Αν και το ζευγάρι γνωρίστηκε σε «τυφλό ραντεβού» μέσω κοινής φίλης στο Λονδίνο το 2016, στο Τορόντο έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ένα χρόνο αργότερα στην έναρξη των αγώνων Invictus Games, των οποίων ο έκτος στην διαδοχή του θρόνου της Γηραιάς Αλβιόνας είναι εμπνευστής.

Στο Τορόντο ζούσε, επίσης, επί επτά χρόνια η Μέγκαν Μαρκλ, καθώς εκεί γινόντουσαν τα γυρίσματα της δικαστικής σειράς Suits στην οποία η δούκισσα του Σάσεξ πρωταγωνιστούσε. Στον Καναδά η Μέγκαν Μαρκλ έχει αποκτήσει πολλούς φίλους μεταξύ των οποίων η Τζέσικα Μαλρόνεϊ, στιλίστρια, η οποία ήταν καλεσμένη στον εντυπωσιακό γάμο του ζευγαριού τον Μάιο του 2018 στο Ουίνδσορ. Αλλά και την έξι εβδομάδων άδεια που πήρε το ζευγάρι από τα βασιλικά καθήκοντα τις ημέρες των Χριστουγέννων την πέρασε στο νησί Βανκούβερ του Καναδά, σε πολυτελή βίλα μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Η ταυτότητα του ιδιοκτήτη της βίλας παραμένει ακόμα άγνωστη.Άγρια κόντρα Μέγκαν και Daily Mail

«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει μεταξύ της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας Daily Mail και της «επαναστάτριας» Μέγκαν Μαρκλ, με τη δούκισσα του Σάσεξ να καταγγέλλει την παράνομη δημοσίευση επιστολής της προς τον πατέρα της.

Τα γράμματα της Μέγκαν και του πατέρα της γράφτηκαν το 2018, με την εφημερίδα Μail on Sunday να έχει στην κατοχή της διάφορα αποσπάσματα και να τα δημοσιεύει.

Με την σύζυγο του πρίγκιπα Χάρι να βρίσκεται στον Καναδά, η κυριακάτικη βρετανική εφημερίδα έσπευσε να τονίσει ότι είχε κάθε δικαίωμα να δώσει στη δημοσιότητα το γράμμα που έστειλε η Μέγκαν στον πατέρα της Τομ, λίγο πριν τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι.

«Υπάρχει τεράστιο και νόμιμο δημόσιο ενδιαφέρον» για τα τα όσα συμβαίνουν στη βασιλική οικογένεια και τις «προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις» των μελών της, αναφέρει η νομική ομάδα της εφημερίδας απατώντας στη μήνυση που κατέθεσαν σε βάρος της οι Σάσεξ. Το θέμα έχει ήδη φθάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Όπως διευκρινίζει η εφημερίδα Daily Mail, η Μέγκαν Μαρκλ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της εφημερίδας για την παράνομη δημοσίευση χειρόγραφης επιστολής της που είχε συντάξει πέρυσι με παραλήπτη τον πατέρα της Τόμας Μαρκλ.

Μαζί με την αγωγή ήρθε το ξέσπασμα του συζύγου της πρίγκιπα Χάρι κατά των έντυπων μέσων ενημέρωσης για «αμείλικτη προπαγάνδα» με αναφορές στο οικογενειακό του παρελθόν και τον διασυρμό που είχε βιώσει η μητέρα του πριγκίπισσα Νταϊάνα στα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων.

Από την πλευρά της, η Mail on Sunday απορρίπτει όλες τις σε βάρος της κατηγορίες και δηλώνει ότι έχει αποδείξεις από την πλευρά του πατέρα της Μαρκλ, οι οποίες θα αποτελέσουν κομμάτι της υπερασπιστικής γραμμής. Αυτό σημαίνει ότι ο πατέρας της Μέγκαν ήταν αυτός που έδωσε το γράμμα της κόρης του στην εφημερίδα.

Την ίδια ώρα, η Μέγκαν φέρεται να είχε επιστρατεύσει την κολλητή της φίλη Τζέσικα Μαλρόνει για να την ξελασπώσει ζητώντας της να επηρεάσει τον βρετανικό Τύπο αναφορικά με την κάλυψη των θεμάτων που την αφορούν.

Στη νομική διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Μέγκαν και της κυριακάτικης εφημερίδας, ο πατέρας της Τόμας αναμένεται να είναι μάρτυρας υπεράσπισης και να καταθέσει σε βάρος της κόρης του στο δικαστήριο, όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mαil.

Ο 75χρονος Μαρκλ είχε στείλει γράμμα στην Μέγκαν εξηγώντας της ότι για λόγους υγείας δεν μπορεί να παραστεί στον γάμο του ζευγαριού τον Απρίλιο του 2018.

Ο Τόμας είχε υποβληθεί σε επέμβαση καρδιάς με τον ίδιο να επισημαίνει ότι οι γιατροί τον είχαν συμβουλεύσει να μην ταξιδέψει.

Ο πρίγκιπας Χάρι του έστειλε ένα γράμμα στο οποίο του έλεγε ότι έχει βλάψει την κόρη του και δεν τον ρώτησε για την υγεία του.

Και τότε ο Τόμας Μαρκλ απάντησε γραπτώς: «Δεν έχω κάνει τίποτα για να βλάψω την Μέγκαν ή κάποιον άλλο… Λυπάμαι που η καρδιακή προσβολή που υπέστην είναι… ταλαιπωρία για σένα».