Θρίλερ στον αέρα: Κινητήρας αεροσκάφους πήρε φωτιά – Αναγκαστική προσγείωση

Σε θρίλερ μετατράπηκε πτήση της United Airlines από το Νιου Τζέρσεϊ με προορισμό το Λος Άντζελες όταν ο κινητήρας του αεροσκάφους τυλίχτηκε στις φλόγες.

Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στις Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι του Νιου Τζέρσι και ευτυχώς κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε.

Επιβάτιδα της συγκεκριμένης πτήσης κατέγραψε τη στιγμή που φλόγες έβγαιναν από τα φτερά του αεροσκάφους και τα πλάνα είναι συγκλονιστικά.

The plane I was on had an engine malfunction minutes after take off pic.twitter.com/maaGiLHD24

Σύμφωνα με την Γκάμπριελ φάνηκε πως ο κινητήρας είχε πιάσει φωτιά. «Ακούστηκε περίπου 10 φορές, τράβηξα στο βίντεο περίπου έξι από αυτούς τους ήχους, έμοιαζαν με πυροβολισμό και όλοι φρίκαραν κάπως. Δεν πανικοβλήθηκαν αλλά όλοι σοκαρίστηκαν κοιτάζοντας ολόγυρα προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει» είπε η ίδια λίγο αργότερα.

JUST IN: Gabrielle Guzy is the passenger on-board United flight 1871 who recorded frightening cell phone video of mid-air scare — as flames shot from engine! Hear from her & other relieved passengers on @ABC7 NEXT at 6:30am! LIVE: https://t.co/a8eFAqjJ8p #abc7eyewitness pic.twitter.com/9edAFgFISW

— Marc Cota-Robles (@abc7marccr) January 16, 2020