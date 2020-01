Ινδία: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες σε παραδοσιακό φεστιβάλ ροντέο

Το ετήσιο φεστιβάλ «Τζαλικατού», στη διάρκεια του οποίου νεαροί άνδρες προσπαθούν να δαμάσουν έναν ταύρο με γυμνά χέρια, είναι εξαιρετικά δημοφιλές στις αγροτικές περιοχές της πολιτείας Ταμίλ Ναντού, στη νοτιοανατολική Ινδία

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν την πρώτη ημέρα ενός παραδοσιακού φεστιβάλ ροντέο στη νότια Ινδία – διοργάνωση που καταγγέλλουν οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των ζώων – ανέφερε σήμερα ένας αξιωματούχος και μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

Το ετήσιο φεστιβάλ «Τζαλικατού» είναι εξαιρετικά δημοφιλές στις αγροτικές περιοχές της πολιτείας Ταμίλ Ναντού (νοτιοανατολική Ινδία). Κατά τη διάρκεια του νεαροί άνδρες προσπαθούν να δαμάσουν έναν ταύρο με γυμνά χέρια.

▶️ Hindus in Madurai, India, wrangled raging bulls at the traditional bull-taming festival, “Jallikattu,” during the celebration of Pongal, Wednesday, January 15.The aim of Jallikattu is to dominate and tame bulls, rather than kill them.(-) pic.twitter.com/OVDUZyhb8V— The Voice of America (@VOANews) January 16, 2020

Ένας χωρικός ηλικίας 40 ετών, ο Π. Μουρουγκάν, έχασε τη ζωή του, αφού τον ποδοπάτησε ένας ταύρος που είχε εξαγριωθεί από τη βουή των τυμπάνων, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας.

«Ο Μουρουγκάν προσπάθησε να πιάσει τον ταύρο, όμως τον ποδοπάτησε μέχρι θανάτου», επισήμανε η πηγή.

Περίπου 66 άνδρες τραυματίστηκαν στην πόλη Μαντουράι, κατά την έναρξη του φεστιβάλ, 37 εξ αυτών στην προσπάθειά τους να πιάσουν τους ταύρους, ενώ οι υπόλοιποι ήταν ιδιοκτήτες των βοοειδών ή θεατές, μεταδίδουν ινδικά ΜΜΕ.

Οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των ζώων καταγγέλλουν ότι οι ταύροι κακοποιούνται, κατηγορώντας τους κτηνοτρόφους ότι αναγκάζουν τους ταύρους να πιουν αλκοόλ για να χάνουν την ισορροπία τους ή τους ρίχνουν πιπέρι πριν τους αφήσουν ελεύθερους για να τους εκνευρίσουν.

«Τους τσιμπάνε, τους γυρίζουν ή τους τραβάνε τις ουρές τους για να τους υποχρεώσουν να τρέξουν προς το απειλητικό πλήθος», περιέγραφε σε μια έκθεσή της τον περασμένο χρόνο η οργάνωση People for Ethical Treatment of Animals (PETA).

«Σε κατάσταση πανικού, οι ταύροι τρέχουν προς τους δρόμους των χωριών, τραυματίζοντας τους περίεργους, ακόμα και σκοτώνοντας ορισμένους εξ αυτών» σημειωνόταν στο κείμενο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας είχε απαγορεύσει το φεστιβάλ το 2014, όμως, έπειτα από διαδηλώσεις, η κυβέρνηση του Ταμίλ Ναντού επέτρεψε το 2017 τη διεξαγωγή του, εκτιμώντας ότι αποτελεί μέρος της ταυτότητας της περιοχής.