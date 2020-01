Λιβυκός Εθνικός Στρατός: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό μας

«Μία σπουδαία φιλία και συμμαχία γεννιέται που θα διαρκέσει γενιές και δεν θα ξεχαστεί ποτέ», σημειώνεται μεταξύ άλλων στον επίσημο λογαριασμό του LNA στο Τwitter

Ότι γεννιέται ανάμεσα στη Λιβύη και την Ελλάδα μία σπουδαία φιλία και συμμαχία, σημείωσε σε σχετικό tweet ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός με αφορμή τη συνάντηση του επικεφαλής, στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ νωρίτερα σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα λίγο πριν από τη διάσκεψη στο Βερολίνο.

«Η Ελλάδα έτοιμη να βοηθήσει την επόμενη ημέρα στη Λιβύη», ξεκινώντας με τη δήλωση του Έλληνα υπουργού εξωτερικών ο Λιβυκός Εθνικό Στρατός έγραψε στο Twitter: «Μία σπουδαία φιλία και συμμαχία γεννιέται που θα διαρκέσει γενιές και δεν θα ξεχαστεί ποτέ· ο λαός της Λιβύης θα μιλήσει για τις ημέρες του αγώνα για το έθνος μας και πώς η Ελλάδα έμεινε κοντά Λιβύη στην ώρα της ανάγκης».

Nikos Dendias: Greece ready to support Libya next dayA great friendship and alliance is being born that will last generation and will never be forgotten ;the Libyan people will speak of the days of our fight for our nation and how #Greece stood by #Libya in its hour of need#LNA pic.twitter.com/3HuJ0BFidS— M.LNA (@LNA2019M) January 17, 2020