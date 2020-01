Μυρίζει μπαρούτι στη Λιβύη : Ερντογάν και Χαφτάρ κατεβάζουν στρατό και όπλα πριν τη Διάσκεψη

Λίγες μόλις ώρες πριν τη Διάσκεψη του Βερολίνου για το λιβυκό ζήτημα και ενώ ο στρατάρχης Χαφτάρ φέρεται να έχει συμφωνήσει σε εκεχειρία, το κλίμα στην περιοχή… παραμένει έκρυθμο, με το θερμόμετρο να έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Την ώρα που ο στρατάρχης Χαφτάρ βρίσκεται στην Αθήνα για σειρά συναντήσεων, τόσο με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, και δηλώνει «φιλειρηνιστής» στη Λιβύη μυρίζει μπαρούτι.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, το οποία επικαλούνται μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Λιβύης, η Τουρκία έχει ήδη στείλει πολεμικές ενισχύσεις στην περιοχή.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανήρτησε ο έγκυρος αιγύπτιος δημοσιογράφος, Mohamed Mansour, στο Twitter η Τουρκία έχει ήδη στείλει το αντι-αεροπορικό σύστημα KORKUT στην αεροπορική βάση της Μιτίγκα.

First documented appearance of #Turkish recent military aid to #GNA – we see here ACV-30 Korkut SPAAG being transported to #Mitiga air base in #Tripoli #Libya pic.twitter.com/fdZl1EYaDZ — Mohamed Mansour (@Mansourtalk) January 17, 2020

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για τη μεταφορά τουρκικών πυραύλων ΜΙΜ-23 I-HAWK σε λιβυκό έδαφος, για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας του καθεστώτος της Τρίπολης αλλά και των τουρκικών ενισχύσεων εκεί.

First documented appearance of #Turkish recent military aid to #GNA – we see here MIM-23 Hawk medium-range surface-to-air missiles along with AN/MPQ-64 Sentinel 3D radar in #Mitiga air base in #Tripoli #Libya pic.twitter.com/VSbu8BWqMi — Mohamed Mansour (@Mansourtalk) January 17, 2020

Όλα αυτά, ενώ λίγες ώρες πριν σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, έγινε γνωστό πως στα ανοιχτά της Τρίπολης υπήρχαν δύο τουρκικές φρεγάτες και πλέον ενισχύεται η παρουσία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού με δύο πολεμικά πλοία και ένα πλοίο υποστήριξης.

Ενισχύονται και οι δυνάμεις Χαφτάρ

Την ίδια στιγμή και ο στρατάρχης Χαφτάρ δεν φαίνεται να μένει με σταυρωμένα τα χέρια.

Σύμφωνα με τον ανεπίσημο λογαριασμό του του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) στο Τwitter, 25.000 στρατιώτες του Χαλίφα Χαφτάρ έχουν φτάσει τη Δυτική Λιβύη ως ενισχύσεις στην πρώτη γραμμή.

25,000 troops have reached the western region of #Libya as reinforcements to the front lines.#LNA pic.twitter.com/npOpqCCUUb — M.LNA (@LNA2019M) January 17, 2020

Μυρίζει μπαρούτι

Αμφότερες οι πληροφορίες, τόσο για τα τουρκικά μαχητικά, όσο και για τους στρατιώτες του στρατάρχη Χαφτάρ στην περιοχή αμφισβητούνται, μιας και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημα χείλη.

Ωστόσο αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή λίγες μόλις ημέρες πριν τη Διάσκεψη του Βερολίνου, στην οποία οι δυνάμεις που έχουν προσκληθεί θα προσπαθήσουν να πιέσουν για μια εκεχειρία.

Παρ’όλα αυτά, τη στιγμή που και οι δύο δυνάμεις προσερχόμενες στη Διάσκεψη κάνουν λόγο για κατάπαυση πυρός, φαίνεται πως επιχειρούν να… θωρακίσουν τα μετόπισθεν στην περίπτωση που οι συνομιλίες ναυαγήσουν εκ νέου.

Άλλωστε δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από το… φιάσκο της Μόσχας, στην οποία τόσο ο επικεφαλής του αυτοαποκαλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) Χαλίφα Χαφτάρ όσο και ο επικεφαλής της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ), Φαγιέζ αλ Σάρατζ συναντήθηκαν για να… συμφωνήσουν την εκεχειρία. Ωστόσο ο πρώτος αποχώρησε χωρίς να υπογράψει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.