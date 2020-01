Οργισμένοι υποστηρικτές του Χαφτάρ κατά Ερντογάν: Ποδοπατούν αφίσες του – «Τρομοκράτες οι Τούρκοι μισθοφόροι»

Οργάνωση προσκείμενη στον Χάφταρ προέτρεψε να σταματήσουν οι εξαγωγές πετρελαίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρέμβαση της Τουρκίας

Kλιμακώνει την αντίδρασή του κατά της Τουρκίας το στρατόπεδο του Χαλίφα Χαφτάρ, ύστερα από τον πόλεμο δηλώσεων ανάμεσα στον Ταγίπ Ερντογάν και τον στρατάρχη.

Οργάνωση προσκείμενη στον Χάφταρ προέτρεψε να σταματήσουν οι εξαγωγές πετρελαίου από τη χώρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρέμβαση της Τουρκίας, προκαλώντας την αντίδραση της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου (NOC).

Ο Χάφταρ εξαπέλυσε τον Απρίλιο του 2019 επίθεση για να καταλάβει την πρωτεύουσα Τρίπολη, όπου εδρεύει η κυβέρνηση εθνικής ενότητας (GNA) του Φαγιέζ αλ Σάρατζ. Έπειτα από μήνες μαχών, στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι, από την περασμένη Κυριακή τέθηκε σε εφαρμογή μια εύθραυστη εκεχειρία. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται τη διεθνοποίηση της σύρραξης, με την εμπλοκή κυρίως της Τουρκίας η οποία έχει ανακοινώσει ότι στέλνει στρατό για να στηρίξει την GNA.

Η οργάνωση M.LNA, κατήγγειλε μέσω του Twitter «τους τρομοκράτες μισθοφόρους του Ερντογάν», του προέδρου της Τουρκίας. «Η πετρελαϊκή ημισέληνος θα κλείσει», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην περιοχή της βορειοανατολικής Λιβύης απ’ όπου εξάγεται το περισσότερο λιβυκό πετρέλαιο. Η περιοχή αυτή ελέγχεται από το 2016 από τις δυνάμεις του Χάφταρ.

Tribe elders (( No more oil for #Erdogan’s #terrorists #mercenaries

Our blood is more valuable ))

Oil crescent shot down

Tubrok port will shut down after #Greek oil Tanker is full.#LNA #GNA #Berlin_conference #Libya pic.twitter.com/u4LTiuEM5B

— M.LNA (@LNA2019M) January 17, 2020

Η οργάνωση ζητά επίσης να κλείσει «αμέσως» ο πετρελαιαγωγός της Μελίτα καθώς και οι αγωγοί φυσικού αερίου της Μπρέγκα και της Μιζουράτα.

Ο αρχηγός μιας ισχυρής φυλής της ανατολικής Λιβύης, των Ζουάγια, που στηρίζει τον Χάφταρ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η διακοπή των εξαγωγών «θα στραγγίσει τις πηγές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Σε ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής της NOC Μουστάφα Σανάλα, καταδίκασε τις εκκλήσεις για κλείσιμο των τερματικών σταθμών απ’ όπου εξάγεται το πετρέλαιο. Υπενθυμίζοντας ότι ο πετρελαϊκός τομέας είναι «ζωτικής σημασίας» για την οικονομία της Λιβύης, τόνισε ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις δεν θα έπρεπε να μετατραπούν σε εργαλεία πίεσης «για πολιτικές διαπραγματεύσεις».

«Η διακοπή των εξαγωγών (…) θα έχει σοβαρές συνέπειες», προειδοποίησε, κάνοντας λόγο για «αβάσταχτη» αύξηση του ελλείμματος, για την αποχώρηση των ξένων εργολάβων και την «απώλεια της μελλοντικής παραγωγής».