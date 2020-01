Ποιοι θέλουν να διώξουν τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ από το τιμόνι του Facebook

Σε αγωγή κατά του Facebook Inc. προχώρησαν τέσσερις δυνητικοί ανταγωνιστές του, που κατηγορούν το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης για αθέμιτο ανταγωνισμό, ζητώντας από έναν δικαστή να δώσει εντολή στο CEO του Μαρκ Ζούκερμπεργκ να παραχωρήσει τον έλεγχο του κολοσσού.

Παράλληλα, οι εταιρείες υποστήριξαν ότι αν το Facebook δεν αναγκαστεί να πουλήσει το WhatsApp και το Instagram, θα τα ενσωματώσει στο κοινωνικό δίκτυο, «ισχυροποιώντας την δύναμη του στην παγκόσμια αγορά, και αποκλείοντας πιθανώς οριστικά τον ανταγωνισμό από τις σχετικές αγορές για τις επόμενες δεκαετίες».

Η αγωγή κατατέθηκε την Πέμπτη στο Σαν Φρανσίσκο από την Reveal Chat HoldCo LLC, διάδοχο της ιστοσελίδας ραντεβού LikeBright, την USA Technology and Management Services Inc., γνωστότερη ως ο πιστωτικός και χρηματοοικονομικός πάροχος υπηρεσιών της Lenddol, το πρώην ανταγωνιστικό site Cir.cl Inc. και τον πρώην πάροχο επαλήθευσης ταυτότητας Beehive Biometric Inc.

Οι παραπάνω εταιρείες περιγράφουν το Facebook ως «ένα από τα μεγαλύτερα παράνομα μονοπώλια που υπήρξαν ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες» και λένε ότι ο σκοπός της αγωγής είναι «να σταματήσει το πιο αισχρό, εσκεμμένα αντιανταγωνιστικό καθεστώς μίας γενιάς».

Οι μεγάλες πλατφόρμες του διαδικτύου υπόκεινται σε εξονυχιστικό έλεγχο των πρακτικών τους μετά από χρόνια αδράνειας στην Ουάσιγκτον. Τόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, που έχουν τη δικαιοδοσία για την επιβολή των αντιμονοπωλιακών νόμων, ανακοίνωσαν ευρείες αναθεωρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας – υποδεικνύοντας ότι το Facebook και ενδεχομένως η Amazon.com Inc. θα υποβληθούν σε παράλληλες έρευνες και από τις δύο υπηρεσίες.

Η απάντηση του Facebook

«Λειτουργούμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου οι άνθρωποι και οι διαφημιστές έχουν πολλές επιλογές», επισήμανε το Facebook σε ηλεκτρονική δήλωση. «Στο σημερινό περιβάλλον, όπου οι δικηγόροι των εναγόντων βλέπουν οικονομικές ευκαιρίες, ισχυρισμοί όπως αυτοί είναι αναμενόμενοι, αλλά δεν έχουν αξία.»

Οι εταιρείες στην αγωγή τους υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνση του Ζούκερμπεργκ είναι απαραίτητη προκειμένου το Facebook να σταματήσει αυτή την αθέμιτη συμπεριφορά.

Το Facebook άνοιξε την πλατφόρμα του για τους προγραμματιστές όταν χρειαζόταν τη βοήθειά τους για να προλάβει, στις αρχές της δεκαετίας του 2010, την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά κινητής τηλεφωνίας και στη συνέχεια έδιωξε αρκετούς από αυτούς όταν πλέον δεν τους χρειάζονταν ή άρχισε να τους βλέπει ανταγωνιστικά, ισχυρίζονται οι εταιρείες στην αγωγή.

Έτσι, διέκοψε την πρόσβαση πολλών εταιρειών προγραμματισμού στα δεδομένα χρηστών, καθιστώντας τις εφαρμογές τους άχρηστες και εξαναγκάζοντας μερικές από αυτές να κλείσουν, σύμφωνα με την αγωγή.