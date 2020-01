Χαμός στη Λιβύη : Ποδοπατούν εικόνες του Ερντογάν – «Όχι άλλο αίμα μας για τους τρομοκράτες»

Την οργή τους, μεταξύ άλλων και κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασαν φύλαρχοι στη Λιβύη, οι οποίοι δεν δίστασαν ακόμα και να ποδοπατήσουν και τεράστιες φωτογραφίες του τούρκου προέδρου.

Συγκεκριμένα, μια οργάνωση προσκείμενη στον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, τον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης, προέτρεψε σήμερα να σταματήσουν οι εξαγωγές πετρελαίου από τη χώρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρέμβαση της Τουρκίας, προκαλώντας την αντίδραση της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου (NOC).

Ο Χάφταρ εξαπέλυσε τον Απρίλιο του 2019 επίθεση για να καταλάβει την πρωτεύουσα Τρίπολη, όπου εδρεύει η κυβέρνηση εθνικής ενότητας (GNA) του Φάγεζ αλ Σάρατζ.

Έπειτα από μήνες μαχών, στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι, από την περασμένη Κυριακή τέθηκε σε εφαρμογή μια εύθραυστη εκεχειρία. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται τη διεθνοποίηση της σύρραξης, με την εμπλοκή κυρίως της Τουρκίας η οποία έχει ανακοινώσει ότι στέλνει στρατό για να στηρίξει την GNA.

The elders of the AlMagarba and AlZuwia tribes close the oil crescent .#Libya pic.twitter.com/cztPYL0bMR

Μια οργάνωση προσκείμενη στον Χάφταρ, η M.LNA, κατήγγειλε μέσω του Twitter «τους τρομοκράτες μισθοφόρους του Ερντογάν», του προέδρου της Τουρκίας. «Η πετρελαϊκή ημισέληνος θα κλείσει», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην περιοχή της βορειοανατολικής Λιβύης απ’ όπου εξάγεται το περισσότερο λιβυκό πετρέλαιο. Η περιοχή αυτή ελέγχεται από το 2016 από τις δυνάμεις του Χάφταρ.

Tribe elders (( No more oil for #Erdogan’s #terrorists #mercenaries

Our blood is more valuable ))

Oil crescent shot down

Tubrok port will shut down after #Greek oil Tanker is full.#LNA #GNA #Berlin_conference #Libya pic.twitter.com/u4LTiuEM5B

