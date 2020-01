Αυστραλία: Η πιο «ευτυχισμένη» ημέρα του χρόνου – Πλημμύρα ενθουσιασμού από τις βροχές μετά την πύρινη κόλαση

Στους 29 οι νεκροί από τις πυρκαγιές – Δισεκατομμύρια ζώα έχουν αφανιστεί – Πάνω από 2.000 σπίτια έχουν καταστραφεί

Πλημμύρα ενθουσιασμού έφεραν οι βροχοπτώσεις στη νοτιοανατολική Αυστραλία, η οποία βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό εγκλωβισμένη στο σκηνικό της πύρινης κόλασης.

Ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στο Σίδνεϊ, όπως και σε Νέα Νότια Ουαλία, Βικτώρια και Κουίνσλαντ. Δεν θα ήταν, μάλιστα, υπερβολή να μιλήσει κανείς για «χαρούμενη Παρασκευή» βλέποντας την αλλαγή του καιρού στις συγκεκριμένες πολιτείες.

On fire one day, under water the next 🤷🏻‍♂️ #WeRiseWithTheOcean #SydneyRain pic.twitter.com/mKRdG4qr10

Στη μάχη με τις φλόγες βρίσκονται οι Αυστραλοί από τον Σεπτεμβρίο, με τις φονικές πυρκαγιές να έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 29 ανθρώπους τη στιγμή που έχουν καταστραφεί πάνω από 2.000 σπίτια, ενώ περισσότερα από ένα δισ. ζώα έχουν αφανιστεί.

Rain in #Sydney pic.twitter.com/9hPEKxwEwh

Στη Νέα Νότια Ουαλία, ωστόσο, υπάρχουν ακόμη 82 πύρινα μέτωπα που είναι ενεργά.

Οι βροχές όμως σκόρπισαν χαμόγελο στους Αυστραλούς, με το Twitter να παίρνει «φωτιά» από τις αναρτήσεις χρηστών και τα σχόλια ενθουσιαμού.

Δημοσιογράφος, δε, του αθλητικού ρεπορτάζ έκανε λόγο για την «πιο ευτυχισμένη ημέρα του χρόνου».

These guys are happy – 6 month old calves feeling #rain for the first time @ABCRural pic.twitter.com/95JoCJJvMk

Η ανησυχία όμως εξακολουθεί να κυριεύει τους Αυστραλούς για το τι μέλλει γενέσθαι τις επόμενες ημέρες.

Στο Σίδνεϊ, πάντως, έπεσε τόση βροχή που ακυρώθηκαν δρομολόγια μέσων συγκοινωνίας, ενώ χάος επικράτησε στους δρόμους.

