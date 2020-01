Αυστραλία: Μουσικός κατέρρευσε από καρδιακή προσβολή σε συναυλία για τις φωτιές – Δείτε βίντεο

Το μέλος του συγκροτήματος Wiggles έμεινε 20 λεπτά χωρίς τις αισθήσεις του – Του έκαναν τρια ηλεκτροσόκ για να τον κρατήσουν στη ζωή

Περιπετειώδης ήταν η συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϊ για τις φωτιές στην Αυστραλία το βράδυ της Παρασκευής.

Ένα μέλος του συγκροτήματος Wiggles που συμμετείχε στη συναυλία κατέρρευσε κατά την αποχώρησή του από τη σκηνή προκαλώντας την ανησυχία των θεατών.

Ο 48χρονος Γκρεγκ Πέιτζ υπέστη καρδιακή προσβολή και σώθηκε χάρη στην παρέμβαση μιας εκτός υπηρεσίας νοσοκόμας.Δείτε το βίντεο με την κατάρρευση του 48χρονου και την ανακοίνωση που έγινε από σκηνής:

Σύμφωνα με τη νοσοκόμα που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες ο 48χρονος μουσικός ήταν χωρίς τις αισθήσεις του για 20 λεπτά. «Του κάναμε τρια ηλεκτροσόκ. Ανέλαβα τα ηνία γιατί σκέφτηκα ότι ήμουν η μόνη στο χώρο με την κατάλληλη εκπαίδευση. Οπότε ξεκίνησα να κάνω ό,τι κάνω και στον χώρο εργασίας μου» είπε η γυναίκα.

Σύμφωνα με τον μάνατζερ του συγκροτήματος ο Πέιτζ θα παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετό καιρό.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του συγκροτήματος φαίνεται ο μουσικός να κάνει το σήμα του ΟΚ και να ευχαριστεί όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν για την περιπέτειά του.

We’ve visited Greg this morning & he wanted to thank everyone for their well wishes. He’s so grateful for the messages of love & support from⁣ around the world. Greg’s main concern was that the show tonight should go on.⁣ Let’s do it for Greg whilst raising much needed funds pic.twitter.com/8CBT7P8roA— The Wiggles (@TheWiggles) January 18, 2020