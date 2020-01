Λιβύη – Υποστηρικτές του Χαφτάρ κατά Ερντογάν: Στέλνει τρομοκράτες για να πολεμήσουν εναντίον μας – Βίντεο

«Κατευθύνονται προς τη Λιβύη για να βοηθήσουν τον Φαγιέζ αλ Σάρατζ», αναφέρεται στο tweet της οργάνωσης M.LNA – Αγνωνία πριν από τη Διάσκεψη του Βερολίνου όπου στόχος είναι να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη και η εκεχειρία ανάμεσα σε Φαγιέζ αλ Σάρατζ και Χαλίφα Χαφτάρ

Σε εξέλιξη βρίσκεται το «πινγκ – πονγκ» των πολεμικών δηλώσεων ανάμεσα στις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η οργάνωση M.LNA, που πρόσκεται στον Χαφτάρ, σε νέα ανάρτησή της στο Twitter κατηγόρησε την Άγκυρα, αυτή τη φορά ανεβάζοντας βίντεο με μισθοφόρους στρατιώτες.

Στη λεζάντα που συνοδεύει το συγκεκριμένο βίντεο γίνεται από την οργάνωση λόγος για ισλαμιστές τρομοκράτες μαχητές που κατάγονται από τη Συρία και τους οποίους έχει μισθώσει η τουρκική κυβέρνηση.

«Κατευθύνονται προς τη Λιβύη για να βοηθήσουν τον Φαγιέζ αλ Σάρατζ», αναφέρεται στο tweet.

Video showing #GNA Syrian terrorist fighters, speaking in several regional dialects, apparently from the Turkish-backed “National Army,” en route to fighting in Libya National Army.@USAEmbassyLibya @GhassanSalame @UNSMILibya #Libya #GNA #LNA #ليبيا #حفتر pic.twitter.com/0ZbVCkPz1l

— M.LNA (@LNA2019M) January 18, 2020

Ορισμένοι από τους στρατιώτες προσπαθούν να κρύψουν τα πρόσωπά τους.Οργισμένοι υποστηρικτές του Χαφτάρ κατά Ερντογάν: Ποδοπατούν αφίσες του – «Τρομοκράτες οι Τούρκοι μισθοφόροι»

Kλιμακώνει την αντίδρασή του κατά της Τουρκίας το στρατόπεδο του Χαλίφα Χαφτάρ, ύστερα από τον πόλεμο δηλώσεων ανάμεσα στον Ταγίπ Ερντογάν και τον στρατάρχη.

Ο Χάφταρ εξαπέλυσε τον Απρίλιο του 2019 επίθεση για να καταλάβει την πρωτεύουσα Τρίπολη, όπου εδρεύει η κυβέρνηση εθνικής ενότητας (GNA) του Φαγιέζ αλ Σάρατζ. Έπειτα από μήνες μαχών, στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι, από την περασμένη Κυριακή τέθηκε σε εφαρμογή μια εύθραυστη εκεχειρία. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται τη διεθνοποίηση της σύρραξης, με την εμπλοκή κυρίως της Τουρκίας η οποία έχει ανακοινώσει ότι στέλνει στρατό για να στηρίξει την GNA.

Η οργάνωση M.LNA, κατήγγειλε την Παρασκευή μέσω Twitter «τους τρομοκράτες μισθοφόρους του Ερντογάν», του προέδρου της Τουρκίας. «Η πετρελαϊκή ημισέληνος θα κλείσει», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην περιοχή της βορειοανατολικής Λιβύης απ’ όπου εξάγεται το περισσότερο λιβυκό πετρέλαιο. Η περιοχή αυτή ελέγχεται από το 2016 από τις δυνάμεις του Χάφταρ.