Σωτήριες καταιγίδες στην Αυστραλία: Έσβησαν αρκετές πυρκαγιές στα ανατολικά της χώρας

Οι καταιγίδες, που ξέσπασαν χθες Παρασκευή έσβησαν τις περισσότερες από τις πυρκαγιές που μαίνονταν στο ανατολικό τμήμα της Αυστραλίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να μαίνονται άλλες φωτιές στο νότιο και το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Σήμερα εξακολουθούσαν να μαίνονται 75 πυρκαγιές έναντι 100 πριν από μερικές ημέρες, διευκρίνισε η πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, που είναι η πολυπληθέστερη στην Αυστραλία και η χειρότερα πληγείσα από την περιβαλλοντική αυτή κρίση.

“Βροχή εξακολουθεί να πέφτει σε έναν αριθμό ζωνών με πυρκαγιές”, πρόσθεσε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία επισήμανε ότι οι “ευνοϊκές συνθήκες” που προκλήθηκαν από τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες και τη βροχή βοηθούν στον περιορισμό των πυρκαγιών που εξακολουθούν να μαίνονται.

It’s finally raining in Australia 😭❤🙏🏽”Downpours have already helped to extinguish 32 bushfires..number of blazes fell from 120 to 88..It means the end may be in sight for exhausted firefighters who have battled deadly fires for more than 3 months.” pic.twitter.com/vLdJAwIuPv— StanceGrounded (@_SJPeace_) January 15, 2020

Την ίδια ώρα στο βόρειο τμήμα της χώρας, σφοδρές καταιγίδες ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας που πέρασε στην πολιτεία Κουίνσλαντ, προκαλώντας ξαφνικά πλημμύρες και τον αποκλεισμό δρόμων. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Έπειτα από μια μακρά περίοδο ξηρασίας και εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, χθες σημειώθηκαν οι πιο σημαντικές βροχοπτώσεις εδώ και σχεδόν 10 χρόνια σε ορισμένες περιοχές που βρίσκονται κοντά στις πιο μεγάλες πυρκαγιές.

Ωστόσο δύο πυρκαγιές που μαίνονταν εκτός ελέγχου συνεχίζουν και σήμερα την καταστροφική τους πορεία στο νότιο τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας και της γειτονικής της Βικτόρια, αλλά οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν και για εκεί καταρρακτώδεις βροχές για αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα, κάτι το οποίο δημιουργεί την ελπίδα ότι και αυτές οι πυρκαγιές θα μπορέσουν επίσης να τεθούν υπό έλεγχο.

Την ίδια ώρα πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται στο εθνικό πάρκο του νησιού Καγκουρό, ένα πραγματικό καταφύγιο μοναδικής χλωρίδας και πανίδας. Οι φλόγες έχουν ήδη προκαλέσει τον θάνατο μεγάλου αριθμού κοάλα, πουλιών και μαρσιποφόρων που ανήκουν σε είδη που υπάρχουν μόνον σε αυτό το νησί, το οποίο βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Αυστραλίας.

Η κρίση αυτή με τις δασικές πυρκαγιές στην Αυστραλία, η οποία επιδεινώθηκε από την κλιματική αλλαγή, έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο 28 ανθρώπων. Αυτή τροφοδοτήθηκε από τον ιδιαίτερα ζεστό καιρό και την ξηρασία στη διάρκεια των τελευταίων μηνών στην Αυστραλία.

Οι πυρκαγιές αυτές κατέστρεψαν τεράστιες επιφάνειες παρθένων δασών στο ανατολικό και το νότιο τμήμα της χώρας, αποδεκάτισαν την κτηνοτροφία και κατέστρεψαν περίπου 2.000 σπίτια.

Οι αρχές προειδοποίησαν ωστόσο ότι η κρίση μπορεί να επιδεινωθεί εκ νέου, καθώς η Αυστραλία βρίσκεται μόνον στο μέσον της θερινής της περιόδου.