Τραβάει το σκοινί ο Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα σαμποτάρει τις προσπάθειες για ειρήνη στη Λιβύη

Έκδηλη η ενόχληση της Τουρκίας από την επίσκεψη του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στην Ελλάδα και τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Οι τουρκικές απαιτήσεις και οι τελευταίες δηλώσεις που προέρχονται από την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δημιουργούν σοβαρή ανησυχία.

Μια ανάσα πριν από τη Διάσκεψη για το Βερολίνο στη Λιβύη, όπου δεν θα συμμετάσχει η Ελλάδα με τη Γερμανία να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα βρίσκεται στην ατζέντα το μνημόνιο Άγκυρας – Τρίπολης για τις θαλάσσιες ζώνες, παρατηρείται κρεσέντο τουρκικής προκλητικότητας.

Η Τουρκία μιλά για ειρήνη στη Λιβύη και ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα τη σαμποτάρει, λόγω της επίσκεψης Χαφτάρ στην Αθήνα, την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν δηλώνει πως θα παραμείνουν οι δυνάμεις του στη Λιβύη εάν δεν διασφαλιστούν τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν υποστηρίζει τις προσπάθειες για επιβολή ειρήνης στη Λιβύη, καθώς προσκάλεσε τον Χαφτάρ.

#BREAKING Inviting Libya's Haftar to Greece and stressing Greek agenda is meant to sabotage efforts for peace in Libya, says Turkish foreign minister

Ο δηλώσεις, πάντως, του Ερντογάν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις επιδιώξεις της διεθνούς κοινότητας για τη Λιβύη, καθώς σύμφωνα με το προσχέδιο συμπερασμάτων του ΟΗΕ στόχος είναι η κατάπαυση του πυρός που θα επιτευχθεί και με τον τερματισμό ξένης στρατιωτικής παρέμβασης.Επίσκεψη Χαφτάρ στην Αθήνα: Τι γράφουν τα τουρκικά ΜΜΕ

Ο τουρκικός Τύπος φιλοξενεί εκτενή ρεπορτάζ από την επίσκεψη Χαφτάρ, τον οποίο αποκαλεί πραξικοπηματία και παράνομο ηγέτη της Λιβύης, σε συμφωνία με τη διπλωματική «γραμμή» της Άγκυρας.

Η εφημερίδα Sabah στο ρεπορτάζ της αναφέρει: «O ηγέτης των παράνομων δυνάμεων στη Λιβύη ήρθε στην Αθήνα. Ταξίδεψε στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος και στόχος του να συναντηθεί με Ελληνες αξιωματούχους όπως τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη».

Το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μετέδωσε ότι «ο παράνομος ηγέτης της Λιβύης ήρθε στην Αθήνα. Ο Χαφτάρ θα συναντηθεί με Μητσοτάκη και Δένδια».

«O ηγέτης των δυνάμεων πολιτοφυλακής στη Λιβύη Xαφτάρ ήρθε στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Δένδια», μεταδίδει το NTV.

To Haber 7 γράφει ότι «ο πραξικοπηματίας Χαφτάρ πήγε στα κρυφά στην Ελλάδα».Τι προβλέπεται στο προσχέδιο του ΟΗΕ

Μόνιμη κατάπαυση του πυρός και συνεπή εφαρμογή του εμπάργκο όπλων για τη Λιβύη, περιλαμβάνει το προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος της αυριανής διάσκεψης, σύμφωνα με εσωτερική έκθεση του ΟΗΕ που διέρρευσε σε διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το εν λόγω προσχέδιο συμπερασμάτων της επικείμενης διάσκεψης του Βερολίνου για τη Λιβύη, τονίζεται η ανάγκη να παραμείνει μια ενιαία Λιβύη και να υπάρξουν κυρώσεις για πόσους παραβιάσουν το εμπάργκο όπλων.

Συγκεκριμένα – και σύμφωνα πάντα με μερίδα διεθνών ΜΜΕ – το προσχέδιο συμπερασμάτων αναφέρει:

«Εμείς [οι συμμετέχοντες] υποστηρίζουμε τη πολιτική συμφωνία ως βιώσιμο πλαίσιο για την πολιτική λύση στη Λιβύη». «Ζητάμε επίσης τη δημιουργία ενός λειτουργικού Συμβουλίου Προεδρίας και τη δημιουργία μιας ενιαίας, ενωμένης, συμπεριληπτικής και αποτελεσματικής Λιβύης κυβέρνησης που θα εγκριθεί από τη Βουλή».

Οι συμμετέχοντες «παροτρύνουν επίσης όλα τα κόμματα της Λιβύης να συνεχίσουν την πολιτική διαδικασία ειρήνευσης υπό την αιγίδα της UNSMIL [Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη], συμμετέχοντας εποικοδομητικά, ανοίγοντας το δρόμο για τον τερματισμό της μεταβατικής περιόδου μέσω ελεύθερων, δίκαιων, περιεκτικών και αξιόπιστων κοινοβουλευτικών και προεδρικών εκλογών». Το έγγραφο υπογραμμίζει «τον σημαντικό ρόλο των γειτονικών χωρών στη διαδικασία σταθεροποίησης της Λιβύης».

«Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις διμερείς επαφές για να παροτρύνουμε όλα τα κόμματα της Λιβύης να συμμετάσχουν στην κατάπαυση του πυρός και να συμμετάσχουν στην πολιτική διαδικασία εντός της Λιβύης υπό την αιγίδα του UNSMIL», προσθέτει το έγγραφο.

Ο Ερντογάν πετάει το γάντι στην Ευρώπη: Αν εγκαταλειφθεί ο Σάρατζ, η τρομοκρατία θα επιστρέψει

Τις διαθέσεις του ενόψει της συμμετοχής του στην κυριακάτικη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη, έδειξε για άλλη μια φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με άρθρο του στο Politico.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγορεί, μεταξύ άλλων την Ευρώπη για έλλειψη ευαισθησίας στο θέμα της Λιβύης, ρίχνει βέλη κατά της Γαλλίας, που βρίσκεται «δίπλα στους πραξικοπηματίες του Χαφτάρ» και καλεί την Ένωση να υποστηρίξει την κυβέρνηση της Εθνικής Συναίνεσης της Λιβύης για να προδώσει τις αξίες της.

Το άρθρο του Ερντογάν:

«Η Λιβύη βρίσκεται στη δίνη ενός αιματηρού εμφυλίου πολέμου για περίπου 10 χρόνια. Ωστόσο, η διεθνής κοινότητα δεν έχει μέχρι σήμερα αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν σταμάτησε τη βία και δεν εγκαθίδρυσε την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες αυτής της απάθειας, της έλλειψης ευαισθησίας.