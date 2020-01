Αισιοδοξία ΗΠΑ – Πομπέο: Στεκόμαστε στο πλευρό της Λιβύης για ένα μέλλον χωρίς βία

Το μήνυμα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών μετά τη Διάσκεψη στο Βερολίνο – Αισιοδοξία για τις εξελίξεις των εργασιών – Προηγήθηκαν οι δηλώσεις Μέρκελ και Γκουτέρες κατά τις οποίες ξεκεθάρισαν ότι συμφωνήθηκε επιβολή εκεχειρίας

Αισιοδοξία για το αποτέλεσμα της Διάσκεψης στη Λιβύη εξέφρασε και η αμερικανική πλευρά, σε σντίθεση με τη ρωσική που ναι μεν έκανε λόγο για πρόοδο, τόνισε όμως ότι δεν ξεκίνησε ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα στον στράταρχη Χαλίφα Χαφτάρ και τον επικεφαλής της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, Φαγιέζ αλ Σάρατζ.

Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Λιβύης, καθώς εργάζεται για την οικοδόμηση ενός ασφαλούς μέλλοντος, χωρίς βία και ξένη παρέμβαση, έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης του Βερολίνου.

Αναφερόμενος στη Διάσκεψη, είπε πως είχε σήμερα στο Βερολίνο παραγωγικό διάλογο με τους ομολόγους του για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στη Λιβύη.

Ρωσία για τη Διάσκεψη: Δεν ξεκίνησε σοβαρός διάλογος ανάμεσα σε Σάρατζ και Χαφτάρ

Αμέσως μετά το πέρας της Διάσκεψης στο Βερολίνο έγινε σαφές ότι συμφωνήθηκε επιβολή της εκεχειρίας. Η Ρωσία, ωστόσο, έσπευσε να εκφράσει τον προβληματισμό της, ύστερα και από την προ ολίγων ημερών απόρριψη της πρότασης από στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, στη Μόσχα, για κατάπαυση του πυρός.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές της σύγκρουσης στη Λιβύη δεν κατάφεραν να αρχίσουν σοβαρό διάλογο κατά τη διάρκεια της διεθνούς διάσκεψης για τη Λιβύη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βερολίνο.

Η Ρωσία, παρά τις αρνήσεις της, θεωρείται ύποπτη για υποστήριξη προς τον Χαλίφα Χάφταρ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμμετείχε στη σημερινή σύνοδο κορυφής, μαζί με άλλους ηγέτες χωρών εμπλεκομένων στη σύγκρουση στη Λιβύη.