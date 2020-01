Αφγανιστάν: Ένοπλοι εκτέλεσαν έξι μέλη οικογένειας – Μεταξύ τους ένα βρέφος 40 ημερών

Άλλο ένα βρέφος επίσης 40 ημερών τραυματίστηκε όπως και άλλος ένας ενήλικας από την επίθεση αυτή με πυρά

Έξι μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν από άγνωστους ενόπλους στην βόρεια επαρχία Φαριάμπ στο Αφγανιστάν, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Μεταξύ των νεκρών είναι ένα βρέφος 40 ημερών, σύμφωνα με το μέλος του επαρχιακού συμβουλίου Μοχάμαντ Ρούζι και τον εκπρόσωπο Καρίμ Σόρους του αρχηγού της αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ στην περιοχή Άντκοϊ της επαρχίας, ενώ η αστυνομία δεν έχει ακόμη αποσαφηνίσει ποια ήταν τα κίνητρα της επίθεσης, σύμφωνα με τον Σόρους.

Ένα βρέφος επίσης 40 ημερών τραυματίστηκε όπως και άλλος ένας ενήλικας από την επίθεση αυτή με πυρά, σύμφωνα με την αστυνομία της επαρχίας Φαριάμπ. Η σχέση των δύο τραυματιών με τους νεκρούς δεν έχει προς το παρόν αποσαφηνιστεί.

Την ίδια ώρα φωτογραφίες που φέρεται ότι τραβήχτηκαν από το περιστατικό κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Αφγανιστάν, αλλά δεν έχει επαληθευτεί η γνησιότητά τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση σημειώθηκε σε τοποθεσία που δεν ελέγχει ούτε η κυβέρνηση ούτε οι Ταλιμπάν.