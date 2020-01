Διάσκεψη για τη Λιβύη: Αγωνία για τη στάση της Τουρκίας – Τα χαμόγελα, οι χειραψίες και τα… ευτράπελα

Από το παρασκήνιο στο προσκήνιο. Η σεναριολογία και οι απορίες για το πραγματικό διακύβεβευμα της Διάσκεψης του Βερολίνου αναμένεται να λυθούν το απόγευμα της Κυριακής, ένα απόγευμα στο οποίο θα κορυφωθεί το διπλωματικό θρίλερ για τη Λιβύη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η κρίσιμη Διάσκεψη, ενώ τα φώτα της δημοσιότητας μονοπώλησαν και τα χαμόγελα όπως και οι χειραψίες πριν από την έναρξη των εργασιών. Ζεστή η χειραψίατου Ρώσου προέδρου με και τον Αμερικανό υπουργό Μάικ Πομπέο όπως και θερμό ήταν το κλίμα ανάμεσα στον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και τον Ταγίπ Ερντογάν.

Βαρύνουσα, για την Αθήνα, σημασία προσδίδει η παρουσία Ερντογάν ειδικά μετά τις τελευταίες εριστικές δηλώσεις για τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Προύσα με τον τρόπο της η Ελλάδα στο Βερολίνο. Το βέτο για την ακύρωση του μνημονίου Τούρκιας – Λιβύης που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας με την Άνγκελα Μέρκελ, στέλνει ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα, η οποία έχει τεντώσει απότομα το σκοινί του εμπρησμού.

Στα ύψη, πάντως, βρίσκεται η αγωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί ο Ερντογάν στη σκακιέρα, καθώς επιδίδεται συχνά σε…τουρκικό παζάρι με απαιτήσεις που οξύνουν τα πνεύματα, ενώ την ίδια ώρα οι αξιώσεις του αντίκεινται στους όρους του Διεθνούς Δικαίου.

Στόχος, όπως ξεκαθαρίζεται στο προσχέδιο του ΟΗΕ για τη Λιβύη, η κατάπαυση του πυρός και ο τερματισμός του πολυετούς εμφυλίου.

Στοίχημα της Ευρώπης παραμένει εάν ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, που την περασμένη εβδομάδα κατέλαβε τη Σύρτη, θα αποδεχθεί τη νέα συμφωνία για εκεχειρία ύστερα από την απόρριψη της πρότασης Βλαντιμίρ Πούτιν και Ταγίπ Ερντογάν.

Προβληματισμό, πάντως, εγειρει ο πόλεμος δηλώσεων ανάμεσα σε Ερντογάν και Χαφτάρ, με τον πρώτο να χαρακτηρίζει τον στρατάρχη δύναμη του σκότος. Η τουρκική παρουσία ωστόσο οξύνει την κρίση αφού υποστηρίζει στρατιωτικά τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Φαγιέζ αλ Σάρατζ.

Γεγονός είναι ότι η ατμόσφαιρα στη Λιβύη μυρίζει μπαρούτι, με την τουρκική παρέμβαση να δυναμιτίζει επικίνδυνα το κλίμα. Οι χειραψίες και τα…ευτράπελα

Οι ηγέτες πήραν τις θέσεις τους, όμως… κάτι δεν πήγαινε καλά. Αρχικά διαπιστώθηκε ότι κάποιος απουσίαζε, και αυτός ήταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, όταν αντιλήφθηκε ότι τον περίμεναν, έσπευσε στη θέση του.

Ωστόσο και πάλι δεν ήταν έτοιμοι. Ο Ιταλός πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε, έψαχνε απεγνωσμένα πού θα σταθεί, στη συνέχεια δεν ήξερε από πού να περάσει για να φτάσει στη θέση του και τελικά… τα κατάφερε.

📹 | Leaders of the country’s that attend the #Berlin summit on #Libya posed for a family photo prior to the conference pic.twitter.com/vZEgIQKFGG

— EHA News (@eha_news) January 19, 2020

Το Βερολίνο να βρίσκεται στο «επίπεδο 1» και την Αστυνομία να έχει αποκλείσει μεγάλα τμήματα του κέντρου της πόλης.

Περισσότεροι από 4.500 αστυνομικοί εργάζονται σήμερα για την Διάσκεψη, ενώ έχει αποκλειστεί για τα ιδιωτικά αεροσκάφη και ο εναέριος χώρος σε ακτίνα 55 χιλιομέτρων και ύψος 3.000 μέτρων από την Καγκελαρία. Ιδιαίτερα φυλάσσονται πρεσβείες και ξενοδοχεία στα οποία έχουν καταλύσει ξένοι αξιωματούχοι.