Διάσκεψη για τη Λιβύη: Συμφώνησαν να επιβληθεί εκεχειρία και να τερματιστεί η ξένη στρατιωτική παρέμβαση

Ύστερα από μαραθώνιες διαβουλεύσεις και ώρες αγωνίας, ολοκληρώθηκε η Διάσκεψη στο Βερολίνο η οποία διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στη λύση της εκεχειρίας, που ήταν άλλωστε και το στοίχημα, όπως και στην τήρηση του εμπάργκο όπλων και στον τερματισμό της στρατιωτικής παρέμβασης στη Λιβύη που πλήττεται από δεκαετή εμφύλιο.

Η απόφαση έρχεται να ακυρώσει τα σχέδια της Τουρκίας περί στρατιωτικής ενίσχυσης της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης του Φαγιέζ αλ Σάρατζ.

Αγωνία επικράτησε σχετικά με τη στάση του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος στις συνομιλίες στη Μόσχα απέρριψε την πρόταση Βλαντιμίρ Πούτιν και Ερντογάν για εκεχειρία.

Productive dialogue in #Berlin today with my counterparts focused on finding a political solution in #Libya. We stand with the Libyan people as they work to build a secure future, free from violence and foreign interference. pic.twitter.com/Zn2jCl17Qy

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020

«Αποφασίσαμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση. Ήρθαμε σε συμφωνία ώστε να καταρτίσουμε πλάνο που να στηρίζει την επιβολή ειρήνης στην περιοχή», δήλωσε η Γερμανίδα καγκελάριος.

«Συμφωνήσαμε στην εφαρμογή του εμπάργκο όπλων. Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να αποφύγουν τις ένοπλες συγκρούσεις και τις παρεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις της Λιβύης », τόνισε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γουτέρες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε, νωρίτερα, «να σταματήσει» η αποστολή φιλοτούρκων σύρων μαχητών στην Τρίπολη για να υποστηρίξουν την τοπική κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

Η Βρετανία θα μπορούσε να στείλει «ανθρώπους και ειδικούς» για να επιτηρούν τον σεβασμό μιας ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη, δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης του Βερολίνου για την ειρήνευση της Λιβύης.Οι τελευταίες προκλητικές κινήσεις του Ερντογάν

Σε μια ακόμη απόπειρα τουρκικού παζαρέματος και επίδειξης ισχύος, ο Ερντογάν διεμήνυσε το Σάββατο ότι δεν θα αποχωρήσουν οι δυνάμεις του από τη Λιβύη εάν δεν εξασφαλιστούν τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σοβαρό προβληματισμό πυροδότησε και η δήλωση του Τούρκου ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα υποσκάπτει τις ειρηνευτικές προσπάθειες για τη Λιβύη αφού προσκάλεσε τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Μετά το μπαράζ τουρκικών προκλήσεων, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Τούρκο πρόεδρο και τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ. Η γερμανική πλευρά, σύμφωνα με το Anadolu, επιχείρησε να λάβει δεσμεύσεις για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη.

Η Ελλάδα δεν συμμετείχε στη Διάσκεψη, ο πρωθυπουργός όμως Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε βέτο για ακύρωση του μνημονίου Άγκυρας – Τρίπολης περί θαλάσσιων ζωνών, σε συνομιλία που είχε με τη Γερμανίδα καγκελάριο.