Λιβύη : Κλείνουν οι στρόφιγγες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εν όψει Διάσκεψης Βερολίνου

Νέες πιέσεις μέσω των ενεργειακών κοιτασμάτων ασκεί ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ την ώρα που πραγματοποιείται η Διάσκεψη του Βερολίνου.

Συγκεκριμένα, οργάνωση που πρόσκειται στις δυνάμεις του στρατάρχη κλείνει τις στρόφιγγες στα πετρελαϊκά κοιτάσματα και την παραγωγή φυσικού αερίου στα νότια της χώρας.

Μια οργάνωση που αντιπροσωπεύει φυλές της νότιας Λιβύης ανακοίνωσε σήμερα πως έκλεισε τα νότια πετρελαϊκά κοιτάσματα Ελ Σαράρα και Ελ Φιλ, ουσιαστικά σταματώντας το σύνολο της πετρελαϊκής παραγωγής της Λιβύης.

Ο ηγέτης της οργάνωσης Οργή του Φεζάν, ο Μπασίρ αλ-Σέιχ, δήλωσε στο Ρόιτερς πως η οργάνωσή του έκλεισε τα δύο πετρελαϊκά κοιτάσματα, μόλις δύο ημέρες αφού στο ανατολικό τμήμα της χώρας είχαν κλείσει και άλλες πετρελαιοπηγές.

Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από ανεξάρτητη πηγή για το κλείσιμο των κοιτασμάτων, από τα οποία αντλούνται περίπου 400.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως.

Σύμφωνα με ανάρτηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Χαφτάρ στο twitter, η παραγωγή σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα μειωθεί κατά 80% και σταδιακά θα σταματήσει εντελώς.

Χρονικά, το πλήρες κλείσιμο της στρόφιγγας τοποθετείται νωρίς το βράδυ της Κυριακής.

Libya oil and gas production will drops 80%, and will stop completely within the next 6 hours. pic.twitter.com/wwVv2qaEfh

— M.LNA (@LNA2019M) January 19, 2020