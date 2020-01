Με ευτράπελα η Διάσκεψη του Βερολίνου – Ο αργοπορημένος Πούτιν και τα… νύχια της Μέρκελ

Με την καθιερωμένη «οικογενειακή φωτογραφία» των συμμετεχόντων εκίνησε επισήμως τις εργασίες της στην Καγκελαρία η Διάσκεψη Κορυφής του Βερολίνου για τη Λιβύη.

Οι ηγέτες πήραν τις θέσεις τους, ωστόσο κάτι δεν πήγαινε καλά.

Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι κάποιος απουσίαζε, και αυτός ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Πού είναι ο Πούτιν» φαίνεται να αναρωτιούνται οι παριστάμενοι σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, ψάχνοντας τον ρώσο πρόεδρο.

Μάλιστα, η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ φάνηκε ιδιαίτερα ανήσυχη από την απουσία του Πούτιν, γυρίζοντας να τον ψάξει πολλές φορές και να στραφεί προς το σημείο όπου θα έπρεπε να στέκεται.

Ο ρώσος πρόεδρος πάντως, όταν αντιλήφθηκε ότι τον περίμεναν, έσπευσε στη θέση του.

Ο Πούτιν, ωστόσο, δεν ήταν ο μόνος που εμφανίστηκε αργοπορημένα. Μαζί με τον ρώσο πρόεδρο στην αίθουσα εισήλθε και ο ιταλός πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε.

Ο τελευταίος μάλιστα, έψαχνε απεγνωσμένα πού θα σταθεί, στη συνέχεια δεν ήξερε από πού να περάσει, για να φτάσει τελικά στη θέση του.

| Leaders of the country’s that attend the #Berlin summit on #Libya posed for a family photo prior to the conference pic.twitter.com/vZEgIQKFGG

— EHA News (@eha_news) January 19, 2020