Αυστραλία: Τα απειλούμενα είδη επλήγησαν περισσότερο από τις πυρκαγιές

Οι δασικές πυρκαγιές στην Αυστραλία έχουν αποτεφρώσει περισσότερο από τον μισό βιότοπο 100 απειλούμενων φυτών και ζώων, περιλαμβανομένων 32 υπό εξαφάνιση ειδών, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Ειδικοί της άγριας ζωής εκφράζουν ανησυχίες ότι περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ζώα έχουν πεθάνει στις άνευ προηγουμένου αυτές πυρκαγιές που πλήττουν την ανατολική και νότια Αυστραλία επί σειρά μηνών.

Από τις φωτιές, που έχουν καταστρέψει μια περιοχή μεγαλύτερη από την Πορτογαλία, έχουν χάσει τη ζωή τους 28 άνθρωποι.

Αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι θα χρειαστούν εβδομάδες για να εκτιμηθεί ο ακριβής απολογισμός καθώς ορισμένες περιοχές που έχουν πληγεί παραμένουν πολύ επικίνδυνες για να επιθεωρηθούν.

Αλλά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε σήμερα έναν αρχικό κατάλογο με τα απειλούμενα είδη φυτών, ζώων και εντόμων, των οποίων περισσότερο από το 10% του βιοτόπου τους έχει επηρεαστεί.

Πάνω από το 80% των γνωστών ή πιθανών βιοτόπων 49 ειδών βρίσκονται μέσα στις ζώνες πυρός, ενώ άλλα 65 είδη είδαν το 50-80% των περιοχών εξαπλώσεώς τους να επηρεάζεται.

Η Σάλι Μποξ, η Επίτροπος Απειλούμενων Ειδών του υπουργείου, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας είναι μόλις ένα βήμα προς την κατανόηση των πιθανών επιπτώσεων των πυρκαγιών στην άγρια ζωή της Αυστραλίας.

“Ορισμένα είδη είναι περισσότερο ευάλωτα στη φωτιά σε σχέση με άλλα και κάποιες περιοχές σφοδρότερα καμμένες από άλλες, επομένως θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση πριν μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πλήρως τον αντίκτυπο των πυρκαγιών επί του εδάφους”.

While the rain brought relief to extinguish some fires in Australia, the damage caused is irreparable. Human, animal and environmental life will never recover. Look at this blackened sheep walking among carcasses after devastating bushfire on Kangaroo Island. Very painful!!!! pic.twitter.com/pJaODJIz0Q— Warriors4Wildlife_SA™🌐Ⓥ🐾 (@AleZ2016) January 16, 2020

Ανάμεσα στα απειλούμενα είδη που βρίσκονταν στις περιοχές που κάηκαν περιλαμβάνονται 272 είδη φυτών, 16 θηλαστικών, 14 βατράχων, εννέα πτηνών, επτά ερπετών, τέσσερα εντόμων, τέσσερα ψαριών και ένα είδος αράχνης, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Από τα 32 σοβαρά απειλούμενα είδη που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές τα περισσότερα ήταν φυτά παρότι σε αυτά περιλαμβάνονται βάτραχοι, χελώνες και τρία είδη πουλιών.