ΗΠΑ: Χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ της οπλοκατοχής στη Βιρτζίνια

Πολλές χιλιάδες υπέρμαχοι της οπλοκατοχής διαδήλωσαν σήμερα στο Ρίτσμοντ, την πρωτεύουσα της Βιρτζίνια, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας καθώς εκφράζονταν φόβοι για βίαια επεισόδια από ακροδεξιές ομάδες.

“ΗΠΑ! ΗΠΑ!” φώναζαν ρυθμικά οι συγκεντρωμένοι, πολλοί εκ των οποίων ήταν ντυμένοι με κυνηγετικές στολές. Αρκετοί διαδηλωτές είχαν τοποθετήσει στα ρούχα τους αυτοκόλλητα με το σύνθημα “Τα όπλα σώζουν ζωές”. Παρά το τσουχτερό κρύο, πολλοί είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί για να καταγγείλουν το νομοσχέδιο που περιορίζει την πρόσβαση στα όπλα, το οποίο προωθούν οι Δημοκρατικοί σε αυτήν την Πολιτεία.

Στην πλατεία του Καπιτωλίου, μπροστά από το οποίο οργανώθηκε η συγκέντρωση, είχαν αναπτυχθεί σημαντικές αστυνομικές δυνάμεις και είχαν τοποθετηθεί πύλες ασφαλείας.

A few lawmakers waving out at the big pro-gun crowd as the VCDL rally begins. The speaker system at the rally is very difficult to understand and there’s no stage so almost no one can see whoever is speaking pic.twitter.com/Xrv9wVsvHe— Lois Beckett (@loisbeckett) January 20, 2020

“Τις τελευταίες δεκαετίες, οι πολιτικοί προσπάθησαν να περάσουν νόμους που καθιστούν πιο δύσκολο για τους νομοταγείς πολίτες να αγοράζουν πυροβόλα όπλα. Πήραμε τον κατήφορο. Είναι συνταγματικό δικαίωμά μας, που μας παραχωρήθηκε από τον Θεό, να οπλοφορούμε”, είπε ένας 24χρονος κάτοικος του Ρίτσμοντ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο νεαρός συμμετείχε στην κινητοποίηση μαζί με φίλους του, ένας εκ των οποίων έφερε τον αορτήρα ενός AR-15, χωρίς το όπλο, αφού οι αρχές είχαν απαγορεύσει στους διαδηλωτές να οπλοφορούν, για λόγους ασφαλείας. Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Ραλφ Νόρθαμ έχει κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περιοχή, μέχρι αύριο το βράδυ και ως εκ τούτου απαγορεύεται να κυκλοφορεί κανείς στον δρόμο όχι μόνο κρατώντας όπλο αλλά και οποιοδήποτε άλλο επικίνδυνο αντικείμενο: ρόπαλα του μπέιζμπολ, αλυσίδες κλπ.

Η Μπέτι Κόμερφορντ, 73 ετών, έφτασε στο Ρίτσμοντ από το Λίσμπεργκ, που απέχει 200 χιλιόμετρα από εκεί και κρατούσε ένα πλακάτ με το σύνθημα: “Γιαγιάδες υπέρ των όπλων”. “Τα όπλα είναι για να προστατευόμαστε. Ο κόσμος φεύγει όταν βλέπει κάποιο όπλο”, υποστήριξε.

Πολλές ακροδεξιές και παραστρατιωτικές ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτήν την “Ημέρα Λόμπινγκ” προκειμένου να ασκήσουν πίεση στους βουλευτές και τους γερουσιαστές της Βιρτζίνια. Η κινητοποίηση οργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Υπεράσπισης των Πολιτών της Βιρτζίνια (VCDL) που θεωρεί ότι απειλείται το Σύνταγμα των ΗΠΑ και ιδίως το άρθρο 2 που εγγυάται “το δικαίωμα του λαού στην οπλοκατοχή”.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπέρμαχος του λόμπι της οπλοκατοχής, εξέφρασε την υποστήριξή του στους διαδηλωτές. “Το Δημοκρατικό κόμμα στη Βιρτζίνια κάνει τα πάντα για να μας στερήσει από τα δικαιώματά μας που προβλέπονται στο δεύτερο άρθρο (σ.σ. του Συντάγματος). Αυτή δεν είναι παρά η αρχή. Φροντίστε να μην συμβεί αυτό, ψηφίστε Ρεπουμπλικάνους το 2020”, έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Το νομοσχέδιο που είναι υπό διαβούλευση αυτήν την περίοδο στη Βιρτζίνια προβλέπει ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι του ποινικού μητρώου των υποψήφιων αγοραστών όπλων, θα απαγορευτούν οι γεμιστήρες με πάνω από δέκα σφαίρες και δεν θα μπορεί κάποιος να αγοράζει πάνω από ένα όπλο τον μήνα. Θα επιτρέπεται επίσης στους δικαστές να προβαίνουν σε κατάσχεση των όπλων από πρόσωπα που κρίνονται επικίνδυνα. Εγκαταλείφθηκε ωστόσο η πρόταση για απαγόρευση της πώλησης ημιαυτόματων τυφεκίων.