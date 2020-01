Ινδονησία : Τουλάχιστον εννέα νεκροί και ένας αγνοούμενος από κατάρρευση κρεμαστής πεζογέφυρας

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε κρεμαστή πεζογέφυρα —την κράταγαν στη θέση της καλώδια— στη Σουμάτρα, έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις, ενώ άλλος ένας άνθρωπος επισήμως αγνοείται, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας.

Το δυστύχημα έγινε χθες Κυριακή καθώς περίπου 30 άνθρωποι, κυρίως νεαροί, ανέβηκαν σε αυτή την πεζογέφυρα, πάνω από φουσκωμένο ρέμα, στην περιοχή Κάουρ.

Ορισμένοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, άλλοι κατάφεραν να σωθούν.

Η πεζογέφυρα «πιθανόν δεν μπόρεσε να κρατήσει το βάρος και κατέρρευσε», δήλωσε ο Ουτζάνγκ Σιαφίρι, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πολλοί από τους νεαρούς που βρίσκονταν πάνω στην πεζογέφυρα όταν κατέρρευσε είχαν πάει να δουν το ασυνήθιστο θέαμα, είπε εξάλλου ο ίδιος αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Antara.

Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν άνθρωπο που αγνοείται σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων.

#NSTworld: Some 30 people, mostly students, were on the bridge Sunday afternoon in the town of #Kaur when the newly built crossing suddenly collapsed.https://t.co/GYStIwh82U#Indonesia #Sumatra

— New Straits Times (@NST_Online) January 20, 2020