Νιγηρία: Τρεις νεκροί από έκρηξη αγωγού πετρελαίου στο Λάγος

Ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί – Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από «βάνδαλους»

Πυρκαγιά σε τμήμα πετρελαιαγωγού της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου της Νιγηρίας στο Λάγκος, την εμπορική πρωτεύουσα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής, στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον τριών ανθρώπων χθες Κυριακή, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Αμπούλε Εγκμπά, στο νοτιοδυτικό τμήμα της μεγαλούπολης, περί τις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με κατοίκους.

Εικονολήπτης του Ρόιτερς είδε τρεις νεκρούς επιτόπου. Η φωτιά είχε αποτέλεσμα να καούν σπίτια και αυτοκίνητα, μετέδωσε.

A fire on a pipeline owned by Nigeria’s state oil company in the commercial capital Lagos has killed three people, a - witness says.https://t.co/CVS4homAAv pic.twitter.com/R1GLsoQxE9

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλοί νεκροί». Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία.

Πολλές πυρκαγιές σε πετρελαιαγωγούς στη Νιγηρία, τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή αργού στην Αφρική, προκαλούνται από κλοπές και δολιοφθορές.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από «βάνδαλους».

Ο Ολουαφέμι Νταμιλάλα, γενικός διευθυντής της LASEMA, της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Πολιτείας Λάγκος, έκανε επίσης λόγο περί «βανδαλισμού» στον αγωγό.

Η Νιγηριανή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου (ΝΕΕΠ) ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι ακόμη αποτιμά την κατάσταση. Δεν είναι σαφές εάν η φωτιά θα προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του δικτύου.