Ο Τραμπ παρομοιάζει τον εαυτό του με τον… Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Η επέτειος των τριών ετών ορκωμοσίας συνέπεσε με την ημερομηνία γέννησης του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Ο Τραμπ συνέδεσε τα δύο γεγονότα λέγοντας ότι είναι σημαδιακό που αυτήν την ημέρα ανακοινώνει τη μείωση της ανεργίας στους Αφροαμερικανούς

Πρωτοτύπησε και πάλι… είναι ίσως ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που παρομοιάζει τον εαυτό του με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Η σύγκριση έγινε στην επέτειο ορκωμοσίας του Τραμπ, η οποία συνέπεσε με την ημερομηνία γέννησης του σπουδαίου ειρηνηστή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε στοιχεία σχετικά με την πτώση της ανεργίας στους μαύρους Αμερικανούς.

Στο Twitter ο Τραμπ έγραψε συγκεκριμένα: «Σαν σήμερα, πριν από τρία χρόνια, στις 20 Ιανουαρίου του 2017, ορκίστηκα πρόεδρος. Σημαντικό που σαν σήμερα ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ γεννήθηκε. Η ανεργία στους Αφροαμερικανούς είναι η χαμηλότερη στην ιστορία της χώρας μας. Στα καλύτερα επίπεδα από ποτέ και η φτώχεια, οι νέοι, και η εργασία. Υπέροχα».

It was exactly three years ago today, January 20, 2017, that I was sworn into office. So appropriate that today is also MLK jr DAY. African-American Unemployment is the LOWEST in the history of our Country, by far. Also, best Poverty, Youth, and Employment numbers, ever. Great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2020

Οι δηλώσεις αυτές του Τραμπ φτάνουν ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραπομπής του από τη Γερουσία για το ουκρανικό σκάνδαλο.

Εξοργισμένος εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξαπολύει μύδρους κατά των Δημοκρατικών κατηγορώντας τους για απάτη.

Μέσα από αλλεπάλληλα tweet, ο πρόεδρος των ΗΠΑ από τη μια χλευάζει τη διαδικασία και από την άλλη φανερώνει τον θυμό του. Την ίδια στιγμή, οι δικηγόροι του καλούν τη Γερουσία να απορρίψει τις κατηγορίες που έχουν αποδοθεί στον Τραμπ για την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την οποία του προσάπτουν οι Δημοκρατικοί προσπάθεια υπονόμευσης του Τζο Μπάιντεν.

Οι δικηγόροι του Τραμπ, ακόμη, κάνουν λόγο για κομματική απάτη αναφορικά με τη διαδικασία καθαίρεσης.