Υποστηρικτές Χαφτάρ για τη Διάσκεψη: Επιτεύχθηκε διπλωματική νίκη

Για διπλωματική νίκη έκαναν λόγο οι δυνάμεις που στηρίζουν τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ μετά το αποτέλεσμα της Διάσκεψης για τη Λιβύη.

Συμφωνήθηκε η επιβολή εκεχειρίας και ο τερματισμός ξένης στρατιωτικής παρέμβασης στη χώρα.

Η οργάνωση M.LNA ευχαρίστησε, συγκεκριμένα, Γαλλία, Ρωσία, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Diplomatic victory for the Libyan people today,

Courtesy of the general commander of the Libyan National Army Khalifa #Hafter and our friend.#France #Russia #Egypt #UAE #Italy.

Viva #libya viva #LNA viva #HoR pic.twitter.com/MSoE0IimvG

— M.LNA (@LNA2019M) January 19, 2020

Μέρκελ: Οι Ευρωπαίοι έχουμε έρθει σαφώς πιο κοντά

«Σαφώς πιο κοντά έχουν έλθει οι Ευρωπαίοι εταίροι σε ό,τι αφορά την εμφύλια σύγκρουση στην Λιβύη», επισήμανε η καγκελάριος Μέρκελ και πρόσθεσε ότι στην επιτυχία της σημερινής Διάσκεψης του Βερολίνου συνέβαλε σημαντικά και η Ευρώπη.

Παραδέχθηκε ότι οι Ευρωπαίοι υποστήριξαν εν μέρει διαφορετικές πλευρές στον λιβυκό εμφύλιο, δήλωσε ωστόσο ότι τώρα η ίδια αισθάνεται ότι έχουν προσεγγίσει ο ένας τον άλλον πολύ περισσότερο από ότι πριν από δύο χρόνια.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, ερωτώμενος σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο της Ευρώπης στην κρίση της Λιβύης, τόνισε ότι οι μελλοντικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές και από τις δύο πλευρές της διένεξης και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε διπλωματικό επίπεδο αλλά και στην ανοικοδόμηση της χώρας.Κομισιόν: Καλά τα νέα για τη Λιβύη

Σε μήνυμα στο Twitter, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη τη Γερμανία και τα Ηνωμένα Έθνη για την «τεράστια προσπάθεια» και για το γεγονός ότι η Διάσκεψη τελικά έγινε. «Το αποτέλεσμα είναι θετικό για τη Λιβύη» επισήμανε.

Τα αποτελέσματα της διάσκεψης του Βερολίνου χαιρετίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. «Η επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη και η τήρηση του εμπάργκο όπλων είναι καθοριστικής σημασίας», έγραψε ο Σαρλ Μισέλ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, λίγο μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης του Βερολίνου.

Παράλληλα, τόνισε πως η ΕΕ δεσμεύεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της συμφωνίας.Γερμανός ΥΠΕΞ: Θα συγκροτήσουμε ειδική επιτροπή

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας αναφέρθηκε στη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης των συμφωνηθέντων, η οποία, όπως είπε, θα διασφαλίσει την υλοποίηση των σημερινών αποφάσεων και θα συνοδεύει τις περαιτέρω εργασίες του ειδικού απεσταλμένου του ΓΓ του ΟΗΕ Γασάν Σαλαμέ και της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την Στήριξη της Λιβύης (UNSMIL).

«Η Επιτροπή θα καθοδηγείται από τα Ηνωμένα Έθνη, θα ξεκινήσει τις εργασίες της ήδη στις αρχές Φεβρουαρίου και χώρες οι οποίες δεν εκπροσωπούνταν εδώ θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε αυτή την διαδικασία και στις τέσσερις ομάδες εργασίας που σχεδιάζονται – για ζητήματα ασφάλειας και στρατιωτικά, για οικονομικά, για πολιτικά και για ανθρωπιστικά».