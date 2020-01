New York Times: Η εφημερίδα αποκάλυψε ποια πρόσωπα στηρίζει για το χρίσμα των Δημοκρατικών

Η συντακτική ομάδα της αμερικανικής εφημερίδας για να εξηγήσει την επιλογή της να στηρίξει, για πρώτη φορά, δύο υποψήφιους – Η «ακραία» επιλογή και η πιο «ρεαλιστική»…

Η εφημερίδα New York Times ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι στηρίζει δύο υποψήφιες για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές: την Ελίζαμπεθ Γουόρεν και την Έιμι Κλόμπουτσαρ.

«Τόσο το ακραίο όσο και το ρεαλιστικό μοντέλο αξίζουν να εξεταστούν σοβαρά», ανέφερε η συντακτική ομάδα της αμερικανικής εφημερίδας για να εξηγήσει την επιλογή της να στηρίξει, για πρώτη φορά, δύο υποψήφιους, με την Γουόρεν να εκπροσωπεί την πιο «ακραία» επιλογή, και την Κλόμπουτσαρ την πιο «ρεαλιστική».

«Μια ουσιαστική συζήτηση διεξάγεται αυτή την περίοδο μεταξύ δύο οραμάτων που ενδέχεται να καθορίσουν το μέλλον του κόμματος και ίσως της χώρας», αναφέρεται στο κεντρικό άρθρο των New York Times.

«Κάποιοι στο εσωτερικό του κόμματος θεωρούν τον (Αμερικανό) πρόεδρο (Ντόναλντ) Τραμπ παρέκκλιση και πιστεύουν ότι η επιστροφή σε μια πιο λογική Αμερική είναι εφικτή. Επίσης υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι το αποτέλεσμα ενός τόσο διεφθαρμένου πολιτικού και οικονομικού συστήματος που πρέπει να αντικατασταθεί», πρόσθεσε η εφημερίδα.

Η γερουσιαστής Γουόρεν, που εκπροσωπεί την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, βρίσκεται μόνιμα στην τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις, πίσω από τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς.

Αν και η επίσης γερουσιαστής Κλόμπουτσαρ, που έχει πιο μετριοπαθείς θέσεις, είναι πιο πίσω στην πρόθεση ψήφου, η New York Times εξαίρουν τις ικανότητές της.

Η μακρά της εμπειρία στη Γερουσία «και η αποδεδειγμένη ικανότητά της να ενώνει τις δύο πλευρές θα την καθιστούσαν ειδική στους συμβιβασμούς και μια προσωπικότητα που θα ένωνε τις δύο πτέρυγες του (Δημοκρατικού) κόμματος και ίσως το έθνος», αναφέρει η New York Times.

«Ας κερδίσει η καλύτερη», κατέληξε η εφημερίδα.--