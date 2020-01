Βέλγιο: Ένα νέο νυχτερινό τρένο συνδέει ξανά τις Βρυξέλλες και τη Βιέννη

Ένα νέο νυχτερινό τρένο που συνδέει τη Βιέννη με τις Βρυξέλλες έφθασε νωρίς το μεσημέρι στη βελγική πρωτεύουσα, μια πρωτοβουλία της του δημόσιου αυστριακού οργανισμού σιδηροδρόμων (OBB) που χαιρέτισαν οι υποστηρικτές αυτού του μη ρυπογόνου μέσου μεταφοράς συντείνοντας στην “Πράσινη Συμφωνία” της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Αυστρία και το Βέλγιο δεν είχαν απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση τα τελευταία 16 χρόνια.

Τα εγκαίνια της νυχτερινής αμαξοστοιχίας συμβολίζουν τη βούληση της Αυστρίας να συνδράμει αποφασιστικά στην ευρωπαϊκή φιλοδοξία της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το πρώτο τρένο, που φέρει το σύνθημα #loveyourplanet (αγάπησετονπλανήτησου) αναχώρησε από τη Βιέννη την Κυριακή στις 20.38 τοπική ώρα (21.38 ώρα Ελλάδας), ενώ ορχήστρα παιάνιζε τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την “Ωδή στη Χαρά”.

Το τρένο έφθασε στις 10.54 (11.54 ώρα Ελλάδος) σήμερα στον σιδηροδρομικό σταθμό των Βρυξελλών όπου η επικεφαλής των βελγικών σιδηροδρόμων (SNCB) Σοφί Ντιτορντουάρ υποδέχτηκε στην αποβάθρα τον πρόεδρο του ΟΒΒ Αντρέας Ματέ.

A punctual departure for the Nightjet night train from Brussels to Vienna at 6.04 PM in the Bruxelles-Midi train station.#loveyourplanet #WienxBrussel #nightjet pic.twitter.com/v8fj4ZW22s

— BrusselBlogt.be (@brusselblogt) January 20, 2020

“Πιστεύω ότι η σιδηροδρομική γραμμή μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα περιβάλλον οδικής συμφόρησης και κλιματικής πρόκλησης, τόσο σε μικρές όσο και σε μεσαίες αποστάσεις”, δήλωσε η Ντιτορντουάρ μιλώντας στο γαλλόφωνο βελγικό δίκτυο RTBF.

Στην Αυστρία, η ΟΒΒ έχει υιοθετήσει εδώ και μερικά χρόνια μια ανανέωση των νυκτερινών δρομολογιών για τα οποία σήμερα είναι πολύ “περήφανος”, σύμφωνα με τον πρόεδρό του οργανισμού.

Ένα ταξίδι Βιέννη-Βρυξέλλες με το τρένο εκπέμπει λιγότερο από το ένα δέκατο του διοξειδίου του άνθρακα από εκείνο που εκπέμπει το αεροπλάνο.

Η εταιρία SNCB, της οποίας βασικός μέτοχος είναι το βελγικό κράτος, επικρίνεται για “έλλειψη φιλοδοξίας” από τους υπέρμαχους των νυχτερινών σιδηροδρομικών δρομολογίων.

Σήμερα το βελγικό σκέλος της ευρωπαϊκής οργάνωσης “Back on track” χαρακτήρισε “επιτυχία” την επαναφορά της νυκτερινής σύνδεσης Βιέννη-Βρυξέλλες παρότι “αυτό δεν είναι αρκετό”.

Με Βέλγους, Γερμανούς και Γάλλους οικολόγους βουλευτές, η οργάνωση αυτή επωφελήθηκε από αυτό για να διεκδικήσει την επαναφορά του νυχτερινής αμαξοστοιχίας Παρίσι- Βερολίνο, μια σύνδεση που καταργήθηκε το 2015.

Σύμφωνα με την αυστριακή ΟΒΒ, είχαν γίνει από νωρίς κρατήσεις για όλες τις κουκέτες και τις κλινάμαξες σε αυτό το πρώτο δρομολόγιο.

Η σύνδεση προγραμματίζεται επί του παρόντος για δύο φορές την εβδομάδα, την Κυριακή και την Τετάρτη το βράδυ, ενώ το δρομολόγιο Βρυξέλλες – Βιέννη θα αναχωρεί τη Δευτέρα και την Πέμπτη το βράδυ με βαγόνια που σε κάποιο σημείο θα διαχωρίζονται για να κατευθυνθούν στο Μόναχο (Γερμανία) και στο ‘Ινσμπρουκ (Αυστρία).

Ο OBB διαθέτει 27 νυχτερινά τρένα και προβλέπει να προσθέσει το Άμστερνταμ (Ολλανδία) ως επόμενο προορισμό.

Η Αυστρία θέλει να γίνει χώρα με “ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα” έως το 2040, τόνισε ο Αυστριακός υπουργός Περιβάλλοντος. Όσο για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή της οποίας προεδρεύει η Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει θέσει προτεραιότητα στην ατζέντα της τη μετάβαση της γηραιάς ηπείρου στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.