Ιράκ : Επίθεση με ρουκέτες έπεσαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Επίθεση με τρεις ρουκέτες πραγματοποιήθηκε στην «Πράσινη Ζώνη» κοντά στην αμερικανική πρεσβεία της Βαγδάτης, σε συνέχεια μιας σειράς παρόμοιων περιστατικών τις τελευταίες εβδομάδες που εντάσσονται στο πλαίσιο της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν.

«Τρεις ρουκέτες έπληξαν την περιοχή κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, στη «Πράσινη Ζώνη» στη Βαγδάτη και ακούστηκαν οι σειρήνες της πρεσβείας που προειδοποιούν για αεροπορική επίθεση» ανέφερε πηγή των ιρακικών δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου -, ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη, ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστή η προέλευσή τους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Υποτιθέμενα βίντεο από την περιοχή, με σειρήνες να ακούγονται, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

