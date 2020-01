Ρέγκλινγκ : Πιο θετικές οι τελευταίες ενδείξεις για την ελληνική οικονομία

Σημαντικές συναντήσεις είχε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, στο περιθώριο της συνεδρίασης του σημερινού Eurogroup στις Βρυξέλλες, στο επίκεντρο του οποίου βρέθηκαν οι μεταρρυθμίσεις στη ζώνη του ευρώ.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας στις διμερείς επαφές που είχε έθεσε -σύμφωνα με πληροφορίες- όλα τα κρίσιμα ζητήματα και οι απαντήσεις που εισέπραξε δημιουργούν -έστω συγκρατημένη- αισιοδοξία.

Ειδικότερα, ο κ. Σταϊκουρας έθεσε τα αιτήματα για μείωση των στόχων των πλεονασμάτων, τη αλλαγή χρήσης των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατά το ευρωσύστημα ώστε να κατευθυνθούν σε επενδύσεις, αλλά την καθιέρωση «γέφυρας» μεταφοράς πλεονασμάτων (ο συγκεκριμένος μηχανισμός προβλέπει ότι εάν σε ένα έτος επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα υψηλότερο του στόχου, η υπέρβαση θα αξιοποιείται για να μειώνονται αντίστοιχα οι απαιτήσεις για τα πλεονάσματα των επόμενων ετών).

«Η αποστολή των θεσμών, της ΕΕ, του ESM και της EKT βρίσκεται στην Αθήνα και είναι η κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσουμε την κατάσταση» ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του Κλάους Ρέγκλινγκ, όταν ρωτήθηκε για όλα αυτά τα ζητήματα μετά τη συνάντησή του με τον Χρήστο Σταϊκουρα. Ο επικεφαλής του ESM εμφανίστηκε δε περισσότερο αισιόδοξος για την ελληνική οικονομία αφού σε ότι αφορά την ανάπτυξη «οι τελευταίες ενδείξεις είναι στην πραγματικότητα λίγο πιο θετικές σε σχέση με την εκτίμησή μας πριν από δύο μήνες, αλλά όλα πρέπει να επιβεβαιωθούν. Πρέπει επίσης άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους (DSA) να αποτιμηθούν από κοινού από τους θεσμούς».

Σημειώνεται ότι οι επικεφαλής των θεσμών φθάνουν στην Αθήνα την Τετάρτη, προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πέμπτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση.

Για πολύ παραγωγική συνάντηση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών κάνει λόγο ο ESM με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

