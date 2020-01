Γερμανία : Έξι νεκροί από πυροβολισμούς, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ

Εξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς μέσα σε κτίριο στη γερμανική πόλη Ροτ αμ Ζέε, στη Βάδη Βυρτεμβέργη, αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του γερμανικού περιοδικού Focus το οποίο επικαλείται πληροφορίες από την αστυνομία.

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσεότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς σε κτίριο της κοινότητας Ροτ αμ Ζέε της Βυρτεμβέργης στην ΝΔ Γερμανία, καθώς επίσης και ότι ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλον δράστη.

«Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Ροτ αμ Ζε, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και πιθανόν να καταγραφούν θάνατοι, ο ύποπτος κρατείται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν μια οικογενειακή διαμάχη» έγραψε στο Twitter η αστυνομία.

Παράλληλα οι Αρχές ενημέρωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή.

Police in Germany say there is a “large” operation underway in Rot am See following a shooting with several people believed to be dead and the suspect arrested

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) January 24, 2020