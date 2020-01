Κοροναϊός – Κίνα: Χτίζουν νοσοκομείο για τους ασθενείς μέσα σε 10 μέρες

Σε χρόνο ρεκόρ προσπαθούν να κατασκευάσουν οι τοπικές Αρχές το ολοκαίνουργιο νοσοκομείο στην Ουχάν της Κίνας.

Στο νοσοκομείο αυτό θα νοσηλεύονται όσοι μολυνθούν από το νέο κοροναϊό, καθώς οι υγειονομικές υπηρεσίες της πόλης έχουν λυγίσει υπό το βάρος των εκατοντάδων κρουσμάτων, καθώς τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ανέρχονται σε 830 και οι νεκροί σε 26.

Η Ουχάν των 11 εκατ. κατοίκων κι άλλες εννέα πόλεις στην ευρύτερη περιοχή έχουν τεθεί σε καραντίνα και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό λένε ότι οι ασθενείς σχηματίζουν τεράστιες ουρές επί ώρες στα νοσοκομεία για να υποβληθούν σε εξετάσεις για τον φονικό κοροναϊό ή για θεραπεία. Όπως λένε δεν επαρκούν οι ειδικές στολές προστασίας κι ότι σε ορισμένους γιατρούς δόθηκαν οδηγίες να μην πάνε στη δουλειά τους για να μην κολλήσουν τον ιού.

Το νέο νοσοκομείο κατασκευάζεται με προκάτ κτίσματα γύρω από ένα παραθεριστικό συγκρότημα το οποίο προοριζόταν για τους εργάτες της περιοχής και βρίσκεται στα περίχωρα της Ουχάν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, το νοσοκομείο θα διαθέτει 1.000 κλίνες, θα εκτείνεται σε 25.000 τετραγωνικά μέτρα και θα ανοίξει τις πόρτες του στις 3 Φεβρουαρίου.

Η κατασκευή ανάμενεται να τελειώσει στις έξι μέρες, ενώ τις υπόλοιπες τέσσερις θα ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση του εξοπλισμού και των ιατρικών μηχανημάτων.

Construction of the special hospital with a capacity of 1,000 beds for patients with #nCoV2019 has begun in Wuhan, according to the model of the hospital built in seven days in Beijing to deal with #SARS in 2003. The construction is scheduled to be completed by February 3. pic.twitter.com/MtVgIG0liC— People’s Daily, China (@PDChina) January 24, 2020

Στο σημείο εργάζονται πυρετωδώς 35 εκσκαφείς και δέκα μπουλντόζες, όπως φαίνεται και από τις εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου μέσω ειδησεογραφικών πρακτορείων και διεθνών ΜΜΕ.

Σύμφωνα με αξιωματούχους η ανέγερσή του θα γίνει βάσει του μοντέλου κατασκευής του νοσοκομείου Xiaotangshan, που χτίστηκε στο Πεκίνο για την αντιμετώπιση κρουσμάτων της επιδημίας του Σοβαρού Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου (SARS) τι 2003, που είχε εξαπλωθεί στην κινεζική ενδοχώρα το 2003. Το νοσοκομείο εκείνο είχε χτιστεί τότε σε επτά ημέρες και υποδέχθηκε μέσα σε δύο μήνες το ένα έβδομο των ασθενών με SARS στην Κίνα, καταγράφοντας ένα θαύμα στα παγκόσμια ιατρικά χρονικά.Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC) φοβάται μήπως προκληθεί “πανικός”

Ο νέος κοροναϊός στην Κίνα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, εάν η εξάπλωσή του διασπείρει τον «πανικό», προειδοποίησε σήμερα το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC).

«Προηγούμενες περιπτώσεις έχουν δείξει ότι το κλείσιμο των αεροδρομίων, η ακύρωση πτήσεων και το κλείσιμο των συνόρων έχουν συχνά πιο σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο απ’ ό,τι η ίδια η επιδημία», ανέφερε σε ανακοίνωση η πρόεδρος του WTTC Γκλόρια Γκεβάρα.

Τονίζοντας την αναγκαιότητα της «γρήγορης ενεργοποίησης αποτελεσματικών έκτακτων μέτρων», η Γκεβάρα υπογράμμισε τη σημασία μιας «γρήγορης, ακριβούς και διαφανούς ενημέρωσης προκειμένου να περιοριστεί ο πανικός και να μετριαστούν οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις».

«Ο περιορισμός της εξάπλωσης ενός περιττού πανικού είναι εξ ίσου σημαντικός με τον περιορισμό του ίδιου του ιού», εκτίμησε η Γκεβάρα, την ώρα που η Κίνα εντείνει τις προσπάθειες για να ανακόψει την εξάπλωση του ιού που εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο σε αγορά της Ουχάν (κεντρική Κίνα).

Πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται περιορισμένοι στις πόλεις τους και πολλά δημοφιλή αξιοθέατα, όπως τμήματα του Σινικού Τείχους, κλείνουν για τους επισκέπτες. Ο ιός έχει στοιχίσει τη ζωή σε 26 ανθρώπους από τους συνολικά 830 που έχουν μέχρι στιγμής μολυνθεί, εκ των οποίων οι 177 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό.