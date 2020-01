Κοροναϊός : Χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης – Πανικός και 18 νεκροί στην Κίνα

Παγκόσμια συναγερμός έχει σημάνει το ξέσπασμα της επιδημίας του νέου κοροναϊού, που ξεκίνησε στην κινεζική πόλη Ουχάν, και έχει μέχρι στιγμής προκαλέσει 18 θανάτους και περισσότερα από 650 κρούσματα σε όλο τον κόσμο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για έκτακτα μέτρα σε διεθνή κλίμακα για τον ιό που ξεκίνησε από την Κίνα.

I am not declaring the new #coronavirus outbreak a public health emergency of international concern today. The Emergency Committee was divided over whether the outbreak represents a PHEIC. This is an emergency in China, but it has not yet become a global health emergency. https://t.co/16knaV4lMZ

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 23, 2020