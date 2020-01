Νέο συγκλονιστικό βίντεο με το μετέωρο της… Κύπρου – Ορατό σε Λίβανο και Ισραήλ

Ορατό και σε άλλες δύο χώρες, πέραν της Κύπρου, έγινε το μετέωρο που στιγμιαία μετέτρεψε το βράδυ της Τρίτης σε… μέρα.

Το φαινόμενο που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, οφειλόταν σε πτώση μετεώρου εθεάθη στον Λίβανο και το Ισραήλ.

Το American Meteor Society μετέδωσε ότι έλαβε πέραν των 185 αναφορών (κάτω) για το φαινόμενο, οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονταν από την Κύπρο, προσθέτοντας ότι θεάθηκε στον Λίβανο αλλά και στο Ισραήλ.

185 reports and many videos about this 100t TNT #fireball that occurred over #Cyprus on January 21th – https://t.co/C2gb45n8Dp pic.twitter.com/pGdjTQtAVg

— AMSMETEORS (@amsmeteors) 23 Ιανουαρίου 2020