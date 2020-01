ΠΟΥ για κοροναϊό : Πολύ νωρίς για να κηρύξουμε παγκόσμιο συναγερμό

Την ώρα που έχει σημάνει συναγερμός στην παγκόσμια κοινότητα για τον κοροναϊό, καθώς η μία μετά την άλλη χώρες και στα δύο ημισφαίρια ανακοινώνουν κρούσματα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να δηλωθεί παγκόσμια έκτακτη ανάγκη.

«Η επιτροπή έκτακτης ανάγκης για το νέο κορονοϊό (2019-nCoV) έκρινε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να δηλώσει κατάσταση παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία» γράφει ο ΠΟΥ στο Twitter.

«Το ξέσπασμα ενός νέου θανατηφόρου κοροναϊού στην Κίνα δεν αποτελεί ακόμη παγκόσμια έκτακτη ανάγκη για την υγεία» δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντχαμόν. Αλλά, πρόσθεσε, είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Κίνα.

Παράλληλα, ομολόγησε ότι η Επιτροπή ήταν ξανά διχασμένη στο αν το ξέσπασμα του νέου κοροναϊού συνιστά κατάσταση διεθνούς συναγερμού.

Ο διευθυντής του ΠΟΥ δήλωσε, επίσης, ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος «καμιά απόδειξη» μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο εκτός της Κίνας.

«Ξέρουμε ότι υπάρχει μια μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο στην Κίνα, αλλά επί του παρόντος αυτή η μετάδοση δείχνει να περιορίζεται σε ομάδες οικογενειών και σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που φροντίζουν ασθενείς προσβεβλημένους από τον ιό. Επί του παρόντος δεν υπάρχει καμιά απόδειξη μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο εκτός της Κίνας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να εξελιχθεί έτσι» τόνισε.

