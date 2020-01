Κοροναϊός : Συνεδριάζει εκτάκτως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί ο φονικός κοροναϊός που ξεκίνησε από την Κίνα, με την εξάπλωσή του σε παγκόσμιο επίπεδο να είναι δραματική τις τελευταίας ημέρες.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει εκ νέου αύριο, Πέμπτη -και για τρίτη φορά σε μία εβδομάδα- την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης, ενδεικτικό της έντονης ανησυχίας και των φόβων που κυριαρχούν.

Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται να αποφανθεί εάν η επιδημία αποτελεί ή όχι απειλή διεθνούς ανησυχίας.

«Αποφάσισα να συγκαλέσω εκ νέου αύριο την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού για τον νέο κοροναϊό (2019-nCoV) προκειμένου να με ενημερώσει εάν η υφιστάμενη επιδημία συνιστά έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ανησυχίας» έγραψε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σε ανάρτηση στο Twitter.

I have decided to reconvene the International Health Regulations Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) tomorrow to advise me on whether the current outbreak constitutes a public health emergency of international concern. pic.twitter.com/993YBQ6hol

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 29, 2020