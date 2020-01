Καλπάζει ο κοροναϊός : Στους 170 οι νεκροί στην Κίνα – Θρίλερ με έλληνες εγκλωβισμένους

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα ότι το σύνολο των θανάτων που οφείλονται σε επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κοροναϊού αυξήθηκε κατά 38 για να φθάσει τους 170 ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 1.700 και πλέον.

Η επιτροπή διευκρίνισε σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ότι έχουν επιβεβαιωθεί 7.711 κρούσματα του νέου κοροναϊού και υπάρχουν επίσης άλλα 12.167 ύποπτα κρούσματα.

Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές στη Χουμπέι έκαναν λόγο για 37 νέους θανάτους και 1.032 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε αυτήν την επαρχία, εστία της μόλυνσης του αποκαλούμενου 2019-nCoV.

Στην Ευρώπη, τα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε δέκα, τέσσερα στη Γερμανία, πέντε στη Γαλλία και ένα στη Φινλανδία, κρούοντας σε ακόμη πιο έντονο βαθμό τον κώδωνα του κινδύνου. Οι αρχές στις περισσότερες χώρες του πλανήτη λαμβάνουν δραστικά μέτρα υπό τον φόβο εξάπλωσης του φονικού ιού.

Υπό τις εξελίξεις αυτές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συγκαλεί εκτάκτως την Πέμπτη -για τρίτη φορά σε μία εβδομάδα- την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης για τον κοροναϊό. Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται να αποφανθεί εάν η επιδημία αποτελεί ή όχι απειλή διεθνούς ανησυχίας.

«Αποφάσισα να συγκαλέσω εκ νέου αύριο την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού για τον νέο κοροναϊό (2019-nCoV) προκειμένου να με ενημερώσει εάν η υφιστάμενη επιδημία συνιστά έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ανησυχίας» έγραψε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σε ανάρτηση στο Twitter.

I have decided to reconvene the International Health Regulations Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) tomorrow to advise me on whether the current outbreak constitutes a public health emergency of international concern. pic.twitter.com/993YBQ6hol

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 29, 2020