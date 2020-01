Κοροναϊός: Σε απομόνωση για 14 ημέρες όσοι επιστρέφουν στη Βρετανία από την Ουχάν

«Η κυβέρνηση εργάζεται σκληρά για να επαναπατρίσει τους Βρετανούς πολίτες από την Ουχάν» ανέφερε ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Ματ Χάνκοκ – Ο αριθμός των Βρετανών που βρίσκονται στην Ουχάν υπολογίζεται σε 200

Όποιος επιστρέφει στη Βρετανία από την πόλη Ουχάν στην Κίνα θα τίθεται σε απομόνωση υπό ασφαλείς συνθήκες για 14 ημέρες για να προληφθεί η εξάπλωση του νέου κοροναϊού, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Ματ Χάνκοκ.

Ο ίδιος σημείωσε σε μήνυμά του στο Twitter ότι η κυβέρνησή του εργάζεται σκληρά για να επαναπατρίσει τους Βρετανούς πολίτες από την Ουχάν, το επίκεντρο του ξεσπάσματος του νέου κοροναϊού και σημείωσε ότι όλοι όσοι τεθούν σε απομόνωση θα έχουν όλη την ιατρική φροντίδα που μπορεί να χρειαστούν.

«Εργαζόμαστε σκληρά για να φέρουμε πίσω τους Βρετανούς πολίτες από την Ουχάν. (…) Όλοι όσοι επιστρέφουν από την Ουχάν θα τίθενται σε απομόνωση υπό ασφαλείς συνθήκες για 14 ημέρες και εκεί θα έχουν κάθε απαραίτητη ιατρική προσοχή», αναφέρει ο Χάνκοκ στο μήνυμά του στο Twitter.

We are working hard to get British nationals back from Wuhan. Public safety is the top priority. Anyone who returns from Wuhan will be safely isolated for 14 days, with all neccessary medical attention.— Matt Hancock (@MattHancock) January 29, 2020

Ο αριθμός των Βρετανών που βρίσκονται στην Ουχάν υπολογίζεται σε 200.

Οι επισκέπτες θα οδηγούνται σε μια στρατιωτική βάση κατά την άφιξή τους στην Βρετανία, μετέδωσε παράλληλα το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας.

Η βρετανική αεροπορική εταιρεία British Airways ανακοίνωσε σήμερα την άμεση αναστολή όλων των πτήσεών της προς την ηπειρωτική Κίνα μετά την σύσταση που έγινε χθες από τη Βρετανία να αποφεύγουν οι πολίτες της να επισκέπτονται την Κίνα.

Κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα του νέου κοροναϊού δεν έχει προς το παρόν εντοπιστεί στη Βρετανία.